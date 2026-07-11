La Xunta licita por 1,15 millones la mejora del saneamiento de A Illa

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación la obra de mejora del sistema de saneamiento de A Illa de Arousa por un importe de 1,15 millones de euros. Esta actuación dará servicio a una población de 5.500 habitantes.

Los trabajos incluidos en el contrato consistirán en la construcción de una nueva red de colectores de aguas residuales y pluviales para transformar el sistema actual de saneamiento en un modelo separativo, de cara a reducir los alivios a la ría de Arousa. En este sentido, aunque se llevará a cabo en el Concello de A llla, la ejecución de esta obra va a beneficiar a todo el entorno.

Cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), el plazo de ejecución de esta actuación es de ocho meses y las empresas que estén interesadas tendrán hasta el 28 para presentar sus ofertas. La actuación se ejecuta en el marco del convenio firmado a finales de 2025 entre la Consellería, que aportará a través de Augas de Galicia el 80% del coste estimado de la actuación, y el Concello de A Illa.

La licitación de la obra, explican desde la Consellería de Medio Ambiente, ejemplifica «el compromiso que tiene la Xunta de apoyar a los municipios pequeños para que puedan ejercer sus competencias en materia de aguas de una forma mucho más eficiente y garantizando el acceso de los vecinos a servicios básicos de calidad».

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Las obras de saneamiento se unirán a las que se están desarrollando en la zona de Niño de Corvo, donde se construye una nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) por parte de la empresa pública Aquaes. En ella se están invirtiendo más de ocho millones de euros y servirá para acabar con los problemas que genera la actual EDAR, que no solo provocaba más de un vertido, sino que también estaba totalmente obsoleta al no ajustarse a las normativas europeas. A pesar de que las persistentes lluvias del pasado invierno retrasaron las obras, el objetivo es que pueda entrar en funcionamiento en fase de pruebas a lo largo de este mismo año.