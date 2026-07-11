La Xunta invierte más de 8,8 millones de euros en la mejora de centros educativos de O Salnés y Cuntis

La Xunta de Galicia está ejecutando un total de 20 actuaciones en centros educativos de la comarca de O Salnés con una inversión global que supera los 8,8 millones de euros. Así lo destacó esta mañana el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su visita a las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove, una de las principales intervenciones que el Gobierno gallego desarrolla actualmente en la zona dentro del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica.

Durante la visita, el titular de Educación explicó que siete de estas actuaciones corresponden a obras de gran envergadura, con una inversión conjunta superior a los 8,3 millones de euros. Entre ellas sobresalen la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa, dotada con más de 3,7 millones de euros, y la rehabilitación integral del Centro Público Integrado de Cuntis, cuyo presupuesto ronda los dos millones de euros.

Román Rodríguez subrayó que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando «no solo en la reforma y modernización de los más de 1.600 edificios educativos de Galicia, sino también en la creación de nuevos espacios que respondan a las necesidades presentes y futuras de la comunidad educativa».

Un momento de la visita a O Grove. / FdV

Actuaciones durante el verano

A estas grandes intervenciones se suman otras 13 obras de pequeña y mediana entidad que se ejecutan durante el periodo estival al amparo del Plan Ben_Estar 2026, con una inversión superior a los 500.000 euros.

Estas actuaciones están orientadas a mejorar el bienestar, la accesibilidad, la conservación y el mantenimiento de los centros educativos mediante la renovación de aseos, la reparación de cubiertas, la mejora de cierres y muros o la puesta a punto de distintas instalaciones.

En el caso de O Grove, la Xunta está acometiendo este verano obras en el CEIP As Bizocas, el CEIP Plurilingüe Conmeniño y el IES Monte da Vila, con una inversión conjunta que supera los 125.000 euros.

Asistentes a la visita del conselleiro. / FdV

El conselleiro aprovechó su visita para comprobar el estado de las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro, una actuación que ya supera el 40% de ejecución y cuya finalización está prevista antes de que termine el año.

Rodríguez destacó que el proyecto supondrá «una mejora muy importante» para toda la comunidad educativa al dotar al colegio de unas instalaciones más amplias, modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades del alumnado.

La intervención contempla la construcción de un nuevo edificio de dos plantas sobre el espacio que ocupaban las antiguas viviendas de los maestros. El inmueble, de cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie, albergará un comedor con mayor capacidad y un nuevo gimnasio, además de vestuarios, almacenes y otras dependencias de servicio.

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El proyecto incorpora además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con la instalación de una nueva caldera de biomasa y diversas mejoras en materia de accesibilidad, entre ellas nuevas rampas de acceso al recinto escolar.