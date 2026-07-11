Vilagarcía vuelve a reclamar a Patrimonio que desbloquee la rehabilitación de la Casa Jaureguizar

El Concello de Vilagarcía ha vuelto a solicitar a la Consellería de Cultura que desista de exigir autorización previa para acometer la rehabilitación de la Casa Jaureguizar, un trámite que, a juicio del gobierno local, ya no resulta necesario tras los cambios introducidos en la Ley de Patrimonio de Galicia y la propia catalogación del inmueble realizada por el departamento autonómico.

La decisión fue acordada por la Xunta de Goberno Local, que ha remitido una nueva petición al departamento territorial de Patrimonio después de que una primera solicitud, presentada el 2 de marzo, fuera rechazada diez días más tarde. En aquella resolución, Patrimonio argumentó que el edificio «no cuenta con un nivel de protección estructural o ambiental», por lo que cualquier intervención debía ser autorizada por la Consellería de Cultura.

Sin embargo, el Concello sostiene que esa interpretación contradice un acuerdo emitido por el propio organismo autonómico el 11 de noviembre de 2025, en el que se atribuía a la Casa Jaureguizar un grado de protección «ambiental», el nivel más básico previsto en la normativa vigente. Según la administración local, esta consideración permitiría ejecutar las obras sin necesidad de obtener autorización previa de Patrimonio.

El gobierno municipal considera que los argumentos utilizados para denegar la primera solicitud son incompatibles con el criterio expresado meses antes por la propia Administración autonómica y lamenta los continuos cambios de interpretación registrados desde que comenzó la tramitación del expediente en 2021. A su juicio, esta situación ha impedido poner en marcha la rehabilitación del edificio y desarrollar un proyecto social que ya dispone de financiación.

Representantes municipales ante la Casa Jaureguizar. / Iñaki Abella

El Concello defiende la equivalencia de los niveles de protección

Para reforzar su petición y evitar nuevas discrepancias, el Concello ha trasladado también a Patrimonio la correspondencia entre los distintos grados de protección recogidos en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2000 y los establecidos por la actual Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Según explica la administración local, las categorías de protección integral y estructural del planeamiento municipal se corresponden con las mismas denominaciones de la legislación autonómica, mientras que las figuras de protección elemental, tipológica, ambiental e implicada quedan integradas en un único nivel: el de protección ambiental.

El Concello recuerda además que la reforma de la Ley de Patrimonio aprobada en diciembre de 2025 eliminó la necesidad de autorización previa de la Consellería de Cultura para las intervenciones sobre bienes con protección estructural o ambiental, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y reforzar el papel de los ayuntamientos en la conservación del patrimonio.

La vivienda motivo de polémica. / Iñaki Abella

En este contexto, el ejecutivo municipal sostiene que la Casa Jaureguizar, catalogada en el PXOM con protección «implicada», debe considerarse un bien de protección ambiental, tal y como, asegura, reconoció el propio departamento de Patrimonio en su comunicación de noviembre de 2025.

El Concello confía en que esta nueva solicitud permita desbloquear definitivamente el expediente. En caso de recibir una nueva negativa, advierte de que estudiará las acciones legales que correspondan al considerar que la denegación carecería de fundamento jurídico.

Marcial Dorado

La Casa Jaureguizar fue adquirida por el Concello de Vilagarcía al Plan Nacional sobre Drogas por 170.047 euros, el precio fijado para su subasta. El inmueble había pertenecido al narcotraficante Marcial Dorado y el objetivo del gobierno local es transformarlo en un centro social para que un bien decomisado al narcotráfico revierta en beneficio de la ciudadanía.

El chalé, situado en la avenida Doutor Tourón, en pleno centro de la ciudad, fue construido en la década de 1950 y dispone de una parcela de unos 700 metros cuadrados. El edificio cuenta con 433 metros cuadrados distribuidos en planta baja, un primer piso y bajo cubierta.

El proyecto de rehabilitación ya está redactado y el Concello dispone de la financiación necesaria para ejecutarlo: 884.250 euros obtenidos en 2023 mediante un préstamo sin intereses del Fondo de Cooperación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con un plazo de amortización de ocho años.

La administración municipal sostiene que únicamente resta licitar las obras, un paso que podrá darse en cuanto quede resuelto el procedimiento administrativo ante Patrimonio, cuyo desbloqueo reclama desde hace varios años.