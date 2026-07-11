Vilagarcía clama por una ambulancia medicalizada para la comarca

La plaza de Galicia de Vilagarcía fue el escenario elegido esta mañana de sábado por el BNG de O Salnés para reivindicar el regreso de la ambulancia medicalizada a su base en el Hospital de O Salnés, después de que haya mudado a Sanxenxo, una decisión adoptada por la Fundación 061 que está causando una gran polémica tras varios sucesos graves en toda la comarca.

Con lemas como «transporte sanitario todo o ano» o «coa nosa saúde non se xoga» arrancó una concentración en la que participaron varios colectivos que vienen reclamando mejoras en el servicio sanitario como es el caso de la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Catoira y que comparten la reivindicación de los nacionalistas sobre la ambulancia medicalizada.

El portavoz del BNG en Vilagarcía, Xavier Rodríguez, fue el primero en reclamar la necesidad de que el resto de la comarca cuente con una ambulancia medicalizada para atender las urgencias muy graves que se registran y recordó que, con iniciativas así «la ciudadanía solo reclama lo que es suyo, porque esa ambulancia estaba en el Hospital de O Salnés». Insistió en que "lo que estamos pidiendo no es desvestir un santo para vestir otro, pero lo que no pueden hacer es hurtar recursos básicos para nuestra seguridad».

Técnicos sanitarios durante la concentración del BNG en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Tras él intervino un técnico sanitario, Víctor Charlín, que recordó que hace quince años fueron los profesionales de los servicios de emergencias los que reclamaron la instalación de una ambulancia medicalizada en la comarca de O Salnés, algo que era impensable en aquella época. Sin embargo, «aquello se consiguió gracias a la implicación de la gente, y ahora, para garantizar la presencia de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés, lo vamos a conseguir gracias a la colaboración de todos».

La representante de la plataforma de Catoira también cuestionó la decisión de la Fundación 061 de trasladar la ambulancia a Sanxenxo ya que «somos el municipio que más lejos se encuentra de ese punto». Cerró las intervenciones la diputada en el Parlamento Galego Montse Prado, que recalcó todas las situaciones que se han registrado en la comarca durante una sola semana en las que la ambulancia llegó tarde y volvió a insistir en la necesidad de que la comarca cuente con una ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés los doce meses del año y otra en el verano para reforzar Sanxenxo y O Grove , entre otras reivindicaciones. Prado mantuvo que "no podemos permitir que decisiones políticas pongan en riesgo la salud de los vecinos" y clamó contra los recortes y el desmantelamiento que, a su entender, estaría realizando la actual Xunta de la sanidad pública gallega.

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El traslado d ela ambulancia medicalizada, lleva años siendo polémico y se ha encontrado con severas críticas no solo del BNG sino también de instituciones como el Concello de Vilagarcía.