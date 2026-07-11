Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olas de CalorRevolución urbanística TeisIncendio AlmeríaDenuncia Notas PAUControles DGT GaliciaProhibición conciertos en chiringosCondena SergasMundial de Fútbol
instagramlinkedin

Navegación tradicional

«Pereka» gaña nunha volta á Arousa accidentada

A treboada golpeou á frota, afundindo algunhas embarcacións e obrigando a outras a retirarse

Dornas preparadas para a saída no peirao do Cantiño

Dornas preparadas para a saída no peirao do Cantiño / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adolfo Gago

A Illa

A «Pereka» sumou unha nova victoria na Volta á Arousa, un triunfo nunha proba que estivo marcada pola treboada que se desatou no mar cando a maior parte das embarcacións xa enfilaban a liña de meta no Cantiño. As fortes rachas de vento que se levantaron acabaron afundindo algunhas das participnates, rompendo paus e timóns a outras e obrigando a moitas a refuxiarse na zona de terra máis próxima abandonando a proba.

Tal foi a forza da treboada que tan só unha ducia de embarcacións remataron a volta ao perímetro da Illa, con «Pereka» cruzando primeria a liña de chegada despois de dúas horas en 23 minutos de navegación. «Nécora» chegaría seis minutos despois, xusto por diante de «Selosa».

Un momento da navegación despois da saída desde O Cantiño.

Un momento da navegación despois da saída desde O Cantiño. / Iñaki Abella

A chegada dos refachos foi cando estas embarcacións conseguían entrar na meta, collendo á maior parte das dornas navegando entre Carreirón e a punta do Campelo. Ata ese momento, case non tiveran vento, con algúns tramos de calma que dificultaban a navegación, pero a partires dese momento, navegar converteuse nun inferno.

Noticias relacionadas

Afortundamente, non houbo que lamentar danos persoais, e as embarcacións que foron a pique, foron recuperadas polos barcos auxiliares que acompañan a proba e trasladadas a terra, mentres que as que romperon paius e timóns terán que someterse a reparación nos vindeiros días, antes da celebración da regata do Bao.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents