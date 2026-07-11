Los niños disfrutan de su particular «verano azul» en O Grove

O Grove no solo recibe en verano a 1.500 niños de toda la provincia que pasan sus vacaciones, repartidos en turnos semanales, en el complejo vacacional de San Vicente, sobre el istmo y la playa de A Lanzada. La localidad meca también organiza un campamento deportivo que es, sin duda, una de las citas más destacadas y consolidadas del estío en la ría de Arousa.

Una buena oportunidad «no solo para que los niños se entretengan y sus familias puedan conciliar, sino también para que hagan nuevos amigos, realicen ejercicio físico mientras juegan y se familiaricen con todo tipo de deportes», explica el concejal Quito Parada.

El mismo que indica que «algunos niños que vienen a pasar el verano desde otras regiones tienen en este campamento una oportunidad de conocer a otros de su misma edad, y eso es un valor añadido para sus vacaciones y las de sus padres».

Piragüismo, paddle-surf, badminton, volei, fútbol, baloncesto o balonmano son solo algunos de los deportes que practican los niños asistentes, quienes tienen también la oportunidad de familiarizarse con la cultura marítima tradicional, gracias a la colaboración de la asociación Amigos da Dorna Meca, e incluso de disfrutar del emblemático arenal de A Lanzada junto con la escuela Prado Surf.

Participantes en los campamentos de O Grove. / M. Méndez

Son 236 los vecinos y visitantes de entre 7 y 14 años que este mes están al cuidado de monitores especializados en el campamento deportivo meco, que se desarrolla entre las 10.00 y la 13.45 horas. En agosto serán 220 los asistentes.

A mayores, el Concello despliega la ludoteca infantil, para niños de 3 a 8 años y que este mes reúne a 121 jóvenes (en agosto serán 115) que participan también en todo tipo de actividades a lo largo y ancho del municipio.

Los pabellones polideportivos, el campo de fútbol de Monte da Vila, el pabellón de los deportes náuticos, las zonas lúdicas de Terra de Porto y Confín-Peralto, el colegio Valle Inclán y la isla de A Toxa son algunas de las localizaciones en las que se llevan a cabo estas propuestas estivales.

En las que también se integran, a través del departamento de Servicios Sociales, con inscripción gratuito, ocho niños con necesidades especiales, tres de ellos con monitora individual.

Los primeros 140 niños del campamento de A Lanzada 2026 ya duermen en O Grove. / Noé Parga

«Tratamos de mejorar cada año, y lo cierto es que un verano tras otro los campamentos no dejan de superarse», asegura Quito Parada, quien aprovecha para agradecer la colaboración que brindan los diferentes clubes de la localidad, algunos como el Unión Grove, con campamento estival propio.

Especialmente importante resulta esa ayuda cuando se trata de deportes de agua, ya que el Concello no podría disponer de piraguas o canoas suficientes para todos los participantes de no ser por la aportación de las entidades locales.

«Lo que más disfrutan son, quizás, las actividades en el mar, ya que no solo practican deporte, sino que juegan y pueden bañarse», esgrime el representante del gobierno que dirige José Cacabelos.