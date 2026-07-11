Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de A Illa

Vecino de Cambados de unos 67 años de edad. Esos son los únicos datos que han trascendido sobre la identidad de un hombre que ha fallecido esta tarde de sábado en la playa de O Bao, en A Illa de Arousa.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas, cuando el hombre se encontraba nadando en una zona de boyas muy próximas al puente de A Illa. Todo apunta a que la víctima sufrió una indisposición y gritó pidiendo auxilio a las personas que se encontraban en la playa para que acudiesen a socorrerle mientras permanecía agarrado a una de las boyas de marisqueo de la zona.

Varias de estas personas se lanzaron al agua para rescatarle, logrando acercarlo a la playa y sacándolo del agua ya inconsciente. Los propios bañistas fueron los primeros en practicarle la RCP mientras se aguardaba a la llegada de los servicios sanitarios de emergencias.

El primero en llegar fue el helicóptero del 061 y, más tarde, una ambulancia. Pese a los esfuerzos de los bañistas y de los trabajadores de emergencias, el hombre acabaría falleciendo finalmente.

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En el lugar del suceso también se encuentran agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de A Illa aguardando a que el juzgado de guardia de Vilagarcía decrete el levantamiento del cadáver.