La Legión conquista el corazón de Vilanova

Caracterizados con su tradicional quepis y desfilando con su particular paso. Así iniciaron esta mañana las actividades de su undécimo encuentro en Galicia los caballeros legionarios que se encuentran en Vilanova durante todo el fin de semana.

Llegados de diferentes partes de España, los veteranos del cuerpo de élite del Ejército español no solo reivindicaron la estética del cuerpo militar, sino que pusieron en marcha una serie de actividades como la misa de campaña que se celebró en la plaza de O Castro, donde no faltó el desfile con el Cristo de Mena, a imagen y semejanza del que se celebra en Málaga en Semana Santa, incluyendo la canción de «El novio de la muerte».

Un caballero legionario durante los actos litúrgicos en la plaza de O Castro. / Iñaki Abella

Ese fue el momento más espectacular de la jornada ya que, además de la presencia de una veintena de legionarios desfilando, también se contó con la presencia de varios vehículos de época. El acto religioso también tuvo una importante carga emotiva, ya que sirvió para recordar a los compañeros fallecidos en el último año.

Tras la celebración de este evento, todos los participantes se desplazaron a la zona de O Terrón ,donde están acampados la mayor parte de ellos, para participar en un pequeño ágape al que no faltaron el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, y varios concejales.

Vehículos militares que participaron en el Reencuentro de Legionarios de Galicia. / Iñaki Abella

El reencuentro permitió que se volviesen a encontrar muchos veteranos legionarios y sus familias de lugares tan dispares como Extremadura, Madrid o Galicia.

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Las actividades continuaban por la tarde, a partir de las 19.00 horas, cuando el presidente de la Plataforma Patríotica Millán Astray, Emilio Domínguerz, impartía la ponencia titulada «Vida y muerte en la Legión» y también se proyectaba la obra dramática «Heridos con zarpa de fiera» en el Auditorio Valle-Inclán, película documental que narra la vida de los 18 primeros cornetas de la Legión entre 1920 y 1927.