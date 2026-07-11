Un grovense lidera la producción de la campaña de verano de la Lotería de Navidad 2026

El grovense Jose Pérez, fundador y consejero delegado de Instante Studio, se ha situado este verano al frente de uno de los proyectos publicitarios más relevantes del panorama nacional. Su productora ha sido la encargada de realizar uno de los dos anuncios de la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de Navidad 2026, coincidiendo con la puesta a la venta de los décimos del sorteo que repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que el año pasado.

La campaña fue presentada por el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en la tradicional rueda de prensa que marca el inicio de la comercialización de los décimos del sorteo navideño, una cita con 214 años de historia.

Detrás de una de las piezas audiovisuales que acompañan esta campaña se encuentra el trabajo de Instante Studio, la productora audiovisual con sedes en Madrid y A Coruña dirigida por el meco José Pérez. El encargo le llegó de la mano de la agencia Proximity Madrid, responsable de la creatividad de las campañas de la Lotería de Navidad en los últimos años.

El rodaje se desarrolló durante dos jornadas en distintos enclaves de Mallorca, entre ellos el Mercado Municipal de Santa Catalina, en Palma, y varios acantilados de la costa de la isla. La producción estuvo dirigida por Luc Knowles, mientras que la dirección de fotografía corrió a cargo de Luis Guijarro. Para sacar adelante el proyecto fue necesario movilizar a cerca de un centenar de profesionales entre dirección, producción, fotografía y personal técnico.

La pieza forma parte de una campaña con un presupuesto cercano a los 373.000 euros, que incluye anuncios para televisión, contenidos digitales, cuñas de radio, publicidad exterior y material promocional para toda la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado.

Jose Pérez destaca especialmente la confianza depositada por la agencia creativa en su equipo. «La campaña la desarrollamos gracias a la agencia Proximity Madrid, responsables de toda la creatividad. Ellos están detrás de todas las campañas de la Lotería de Navidad de los últimos años y es un lujo trabajar con profesionales con tanta trayectoria en la industria de la publicidad. Ya habíamos colaborado anteriormente y nos sentimos muy afortunados de que vuelvan a contar con nosotros para sacar adelante un proyecto de esta envergadura», explica.

Un momento del rodaje. / FdV

A sus 32 años, Jose Pérez ha convertido la empresa que fundó apenas un año después de finalizar sus estudios de Publicidad en una de las productoras audiovisuales con mayor proyección del país.

Desde sus oficinas de Madrid y A Coruña, Instante Studio se ha especializado en la producción de campañas publicitarias y contenido para grandes marcas, consolidándose como un socio habitual de agencias de primer nivel. Paralelamente, el empresario grovense impulsó hace dos años Instante Creators, una agencia dedicada a la representación de creadores de contenido e influencers.

Pérez subraya que este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo conjunto con Guillermo Martín, productor ejecutivo de la compañía y amigo desde la infancia.

Jose Pérez. / FdV

«Empezamos juntos esta aventura y hoy seguimos codo con codo liderando los proyectos. Nuestra vida ha cambiado mucho en estos últimos años, pero todos los veranos volvemos a O Grove para reconectar y recordar por qué empezamos. Intentamos que esta industria no nos absorba y seguir disfrutando de lo que realmente nos hace felices: nuestra gente y las costumbres de siempre», afirma.

El empresario también echa la vista atrás para valorar el camino recorrido desde que decidió emprender: «Hace ocho años estaba estudiando la carrera de Publicidad. Creé la productora al año siguiente de terminar y, ocho años después, estamos realizando campañas para clientes a los que admiraba cuando soñaba con dedicarme a esto. El día a día es intenso, pero también es importante detenerse y valorar todo lo que estamos consiguiendo».

Equipo técnico de cámara durante uno de los planos del spot. / FdV

Actualmente, el grupo desarrolla dos líneas de negocio complementarias. Por un lado, la producción audiovisual para marcas nacionales e internacionales y, por otro, la representación de algunos de los creadores de contenido más influyentes de España.

«Las dos áreas están orientadas a la publicidad. Nuestro trabajo consiste en encontrar soluciones para las marcas y ofrecerles el mejor servicio. En muchos casos compartimos clientes entre ambas empresas. La experiencia representando a fotógrafos y directores nos abrió de forma natural las puertas al mundo de los creadores de contenido. Al final, nuestro día a día consiste en rodearnos de personas con mucho talento e intentar conseguir grandes resultados juntos», concluye Jose Pérez.