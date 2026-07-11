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Aprendéndonos, la vía de reinicio vital para mujeres en Ribadumia

La iniciativa ofrece acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de vulnerabilidad

Presentacion del programa en el Concello de Ribadumia.

Presentacion del programa en el Concello de Ribadumia. / FDV

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Adolfo Gago

Ribadumia

El Concello de Ribadumia presentó esta semana el programa Aprendéndonos, una iniciativa dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad que tiene como objetivo acompañarlas en la recuperación de sus proyectos vitales, fortaleciendo su autonomía personal, social y laboral desde una perspectiva de género.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre y ofrecerá a las participantes sesiones individuales y grupales en las que se trabajarán aspectos relacionados con el desarrollo personal, la autoestima, la gestión emocional, la orientación sociolaboral y formativa, así como la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas.

El programa también incluirá actividades de ocio y autocuidado, con el propósito de crear espacios seguros de encuentro, apoyo mutuo y crecimiento personal. Estas acciones favorecerán la creación de redes entre mujeres y el fortalecimiento de sus capacidades para afrontar nuevos retos personales y profesionales. El programa está destinado a mujeres que se encuentren atravesando situaciones de especial vulnerabilidad y que deseen contar con un acompañamiento integral para avanzar hacia una mayor autonomía y bienestar. Las interesadas podrán solicitar más información y realizar las inscripciones a través de los servicios sociales del Concello en los teléfonos 986 718 491 o 986 718 499.

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La actuación está financiada por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta y cofinanciada por la Unión Europea a través de su Fondo Social.

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