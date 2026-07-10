Velutinas: más de 450 nidos y 200 avisos en una semana

Más de 450 nidos retirados y 200 avisos en una sola semana. La actividad de la avispa velutina se ha disparado en el último mes, obligando al servicio que tiene activo la Mancomunidade a intensificar al máximo la actividad.

Desde el inicio de la campaña, los dos operarios especializados de la Mancomunidade ya han retirado más de 450 nidos en los municipios de la comarca, desarrollando un trabajo continuo para garantizar la seguridad de la población y contener el avance de esta especie invasora. En las jornadas de mayor actividad, el equipo ha llegado a retirar hasta 36 nidos en un solo día, una cifra que refleja el elevado rendimiento del servicio y el esfuerzo realizado para atender el incremento de incidencias.

Una parte de los nidos detectados durante las últimas semanas se concentra en las zonas limítrofes con municipios situados fuera de la comarca, donde la presión de esta plaga es especialmente elevada y pone de manifiesto la importancia de contar con un servicio como este.

Cada temporada, la Mancomunidade del Salnés instala alrededor de 2.000 trampas distribuidas estratégicamente por todo el territorio. Estas trampas, destinadas a capturar las reinas fundadoras antes de la formación de nuevas colonias, constituyen una de las herramientas más eficaces para limitar la expansión de la especie. La elevada presencia de nidos en las zonas fronterizas de la comarca evidencia que este sistema preventivo está contribuyendo de forma decisiva a mantener la población de avispa velutina bajo control dentro del Salnés.

Uno de los elementos que convierte este servicio en un referente es su firme apuesta por la innovación y la gestión inteligente de la información. La Mancomunidad dispone de un sistema de georreferenciación que registra la ubicación exacta de las aproximadamente 2.000 trampas instaladas cada campaña, así como de todos y cada uno de los nidos retirados.

Esta base de datos histórica permite elaborar mapas de distribución, detectar corredores de expansión de la plaga, identificar las zonas con mayor incidencia, estudiar su evolución año tras año y planificar con mayor precisión la colocación de trampas en las campañas siguientes. De este modo, la lucha contra la avispa velutina deja de ser únicamente reactiva para convertirse en una estrategia preventiva basada en el análisis de datos y la mejora continua.

A esta gestión inteligente se suma la utilización de medios técnicos específicamente adaptados para intervenir con seguridad y eficacia en cualquier tipo de situación. El servicio dispone de un camión grúa especializado para acceder a nidos situados a gran altura, pértigas técnicas de gran alcance para actuaciones en zonas de difícil acceso y carabinas de precisión que permiten eliminar nidos ubicados en emplazamientos donde otros métodos no son viables. La combinación de estos recursos permite actuar prácticamente sobre cualquier nido con las máximas garantías de seguridad para los operarios y para la ciudadanía.

En condiciones normales, el servicio mantiene un plazo medio de actuación de entre 24 y 48 horas desde la recepción del aviso hasta la retirada del nido. Sin embargo, el extraordinario incremento de incidencias registrado durante la última semana ha provocado una acumulación puntual de actuaciones pendientes. Pese a que los dos trabajadores del servicio están realizando dobles jornadas para responder al elevado volumen de avisos, el retraso acumulado se sitúa actualmente en torno a una semana. La Mancomunidade confía en recuperar progresivamente los tiempos habituales de respuesta una vez superado este pico excepcional de actividad.

Noticias relacionadas

Aunque la erradicación total de esta especie invasora resulta inviable, la experiencia demuestra que una estrategia continuada, basada en la prevención y en el empleo de medios técnicos avanzados, permite reducir significativamente su impacto sobre la población, la biodiversidad y la actividad apícola de la comarca.