Ravella mantendrá el corredor peatonal de A Mariña y promete ensanchar la acera

El Ayuntamiento de Vilagarcía mantiene sus planes de reordenación para la avenida da Mariña pese a las críticas expresadas en los últimos días por el BNG y el PP, y a las que se sumó en las últimas horas Esquerda Unida. Así, se mantendrá el paso peatonal pintado en el margen derecho de la calzada (sentido O Ramal), si bien el grupo de gobierno advierte de que los viandantes podrán seguir utilizando la acera, como hasta ahora.

«Es más, los peatones dispondrán de más espacio para poder transitar cómodamente por el margen de los edificios gracias a la redistribución de la calzada que se está ejecutando, y que permitirá desplazar las terrazas hacia la zona externa de la acera», sostiene el equipo de gobierno.

Se trata de una medida que ha generado confusión entre muchos ciudadanos, y críticas políticas. Este mismo viernes, Esquerda Unida emitió un comunicado en el que calificó la medida de «cacicada». «Esta medida supone pasar de la improvisación a la auténtica cacicada, creando hosteleros de primera y de segunda en función de la localización de sus negocios y de los privilegios que el gobierno municipal esté dispuesto a concederles», apunta la organización que representa Juan Fajardo.

En opinión de Esquerda Unida, además, la creación del corredor peatonal en la calzada perjudica sobre todo a las personas mayores, con movilidad reducida o que lleven carros de la compra o de bebés.

Ravella, sin embargo, considera que la oposición ha realizado una interpretación «equivocada» del paso peatonal. «Es una medida previa al ensanche de aceras que se va a llevar a cabo tan pronto como se disponga de presupuesto», sostienen desde el Concello.

Aparcar 30 minutos

El ejecutivo insiste en que las medidas que se están adoptando en la avenida da Mariña tienen «como único y principal objetivo mejorar la seguridad y accesibilidad de los peatones y la movilidad urbana». Desde Ravella asumen que las siluetas pintadas sobre el pavimento pueden generar confusión, pero indica que se pusieron «para evitar que los vehículos invadieran la franja con la que se pretende ganar espacio para ensanchar la acera».

El gobierno local añade que «siempre teniendo como centro de sus políticas de movilidad al peatón y su seguridad, el Ayuntamiento trata de hacer compatibles estas mejoras con la actividad comercial y hostelera, dos importantes sectores de la economía local».

Y esa sería la razón por la que se decidió crear en A Mariña una zona de servicio para estacionamientos de hasta 30 minutos y, a propuesta de Zona Abierta, habilitar la zona azul, en el margen del parque Miguel Hernández, para estancias de hasta hora y media.

«Son medidas que facilitan la rotación de las plazas de aparcamiento, haciendo más sencillo a los conductores encontrar espacio en el que dejar el coche para hacer recados y gestiones. Esto también contribuye a dinamizar la actividad comercial y hostelera, ya que a los consumidores les resultará más fácil acercarse a las tiendas», añade el Concello.

Noticias relacionadas

En su momento también se le reprochó al Ayuntamiento la falta de diálogo con los afectados, al poner en marcha los cambios sin haberlos comunicado previamente.