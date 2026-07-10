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Pontón propone usar más la madera en la construcción

La portavoz del BNG visita un aserradero en Valga y destaca el valor del sector forestal

Un momento de la visita de Ana Pontón a Serrería Rodríguez. | FDV

Un momento de la visita de Ana Pontón a Serrería Rodríguez. | FDV

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Anxo Martínez

Valga

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, apuntó este sábado desde Valga la urgencia de poner freno a la «eucaliptización de Galicia», que según ella promueve el gobierno del PP en la Xunta, y apostar «por un monte limpio, ordenado y multifuncional» que, además de promover el dinamismo del rural, contribuya a combatir los incendios.

Ana Pontón visitó las instalaciones de la empresa Serrería Rodríguez, en Valga, y trasladó el apoyo y solidaridad del BNG a las familias de las víctimas del incendio de Almería. «Creo que todos hoy nos sentimos encogidos». La portavoz nacional indicó que lamentablemente tragedias como las de Almería recuerdan «la importancia que tienen las políticas de prevención» para combatir los incendios que, cada verano, amenazan el territorio gallego y llegan a poner en riesgo vidas humanas. «En Galicia tenemos muchos deberes pendientes en ese sentido y lo que necesitamos es un gobierno que aprenda también de las tragedias», remarcó, en alusión a los incendios del pasado verano.

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Ana Pontón también destacó la importancia económica de los aserraderos de madera, y propuso que la madera se utilice como elemento estructural en la construcción de al menos el 20 por ciento de las viviendas de promoción pública. También abogó por levantar un edificio «construido cien por cien en madera», para mostrar a la sociedad las posibilidades de este material.

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