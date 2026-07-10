Los partidos de Vilagarcía rechazan el cierre de un aula en A Lomba y el traslado de la UVI móvil

Los partidos políticos de la corporación de Vilagarcía sentaron este viernes las bases para diseñar una postura común en relación a dos asuntos de actualidad, como son el anuncio de la Consellería de Educación de que va a suprimir una línea educativa de cuarto curso de Infantil del colegio A Lomba; y el traslado a Sanxenxo de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés. Así lo anunció el gobierno municipal al término de la junta de portavoces celebrada precisamente a instancias del ejecutivo.

Desde Ravella se explica que, «aunque de la reunión no salieron los documentos definitivos a elevar al pleno ordinario del mes de julio, sí se puso de manifiesto la disposición de los partidos a buscar puntos de encuentro que permitan defender de forma unánime los intereses de la ciudad y, en el caso de la UVI móvil, los de la mayor parte de la comarca».

El ejecutivo socialista acudió a la junta con una propuesta de declaración institucional en relación a la necesidad de que la Consellería de Sanidade mantenga en el Hospital do Salnés la ambulancia medicalizada, apuntando al incremento de población que registran todos los municipios de O Salnés en verano, no solo el de Sanxenxo.

En el texto también se advertía de que la parte norte de la comarca queda desatendida ante casos de emergencia sanitaria en los que la rapidez de intervención puede determinar la vida o la muerte de una persona. PP, BNG y EU decidieron llevar el borrador para proceder a su estudio antes de darle su aprobación o para, de ser el caso, proponer modificaciones.

A Lomba

En relación a la situación del colegio de A Lomba, se acordó que también se encargue el gobierno, en este caso desde la Concellería de Educación, de redactar y pasar a los demás grupos una propuesta de moción sobre la que trabajar a posteriori.

Sobre este asunto, se expusieron los argumentos señalados por las anpas de A Lomba y del Anexo para advertir que la supresión del aula de Infantil decretada por la Consellería, «resulta precipitada, a juzgar por la matriculación que tienen las escuelas infantiles en el último curso y cuyos alumnos tendrán que pasar al siguiente nivel de escolarización al siguiente año».

«La decisión adoptada por la consellería también se considera apresurada teniendo en cuenta que a la unidad que se elimina solo le faltaba un alumno para cumplir con los veinte necesarios para continuar funcionando, y que en otros centros se mantienen aulas con menos niños», prosiguen desde Ravella. Además, la medida supone la pérdida inminente de una profesora y la reducción del personal de apoyo para estudiantes con necesidades especiales, que se calcula en función del número de aulas, y no del de estudiantes.

Las anpas, a la espera

Las asociaciones de padres de alumnos de A Lomba y del Anexo están a la espera de novedades por parte de la Consellería de Educación. Lo único que le transmitió hasta ahora la inspección a la dirección del centro es que hay que suprimir una de las tres aulas de tres años, pero sin concretar cuál es la que se debe eliminar.

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Se han puesto sobre la mesa varias opciones, como cerrar una de las dos de A Lomba, de modo que queden una línea en el colegio principal con 19 niños, y otra en el Anexo, con ocho. O que se cierre la del Anexo, de modo que los niños de este segundo colegio se trasladan a A Lomba o participen en un aula mixta, con niños de cuatro años, como se ha hecho tradicionalmente en las escuelas unitarias. De ese modo, en A Lomba podrían formar dos grupos, con unos nueve niños en cada uno.

El PP celebra que "por fin" se reúna la junta de portavoces El Partido Popular de Vilagarcía hizo una valoración positiva y destaca que «por fin se haya convocado la reunión de la Xunta de Portavoces». «Estos encuentros entre todas las formaciones políticas son muy necesarios para debatir, de forma seria y constructiva, los temas de actualidad que de verdad preocupan y afectan al día a día de nuestros vecinos». El PP señala que uno de los asuntos centrales de la reunión fue el traslado de la ambulancia medicalizada. La formación que lidera Ana Granja señala al respecto que , «todos los partidos compartimos que la ambulancia SVA debe quedarse en O Salnés». Además, durante el encuentro se analizó también el estado de los nuevos pliegos para el contrato de la Escuela Infantil Municipal, «que esperemos, se pueda resolver cuanto antes».