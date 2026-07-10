Miles de personas honran a San Benito y San Cristóbal en Cambados, Meaño y Meis

Las localidades de Cambados, Lores (Meaño) y Mosteiro (Meis) celebran este sábado el día de San Benito, uno de los santos que más devoción despierta en O Salnés.

En Cambados, habrá misas en la iglesia de Fefiñáns desde las 7 de la mañana, y la solemne es a las 13.00 horas. Por la tarde, las celebraciones son a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas, y la gran procesión sale a las 20.30 horas.

En Meaño, se da la circunstancia de que el sábado habrá fiesta en dos parroquias: en la de Dena festejan a San Cristóbal, y en la de Lores, a San Benito. En el caso de Dena, celebrarán la 62 edición de la romería campestre de San Cristóbal con su sardiñada popular, mientras que en Lores el homenajeado es San Benito de verano, con sus preciadas poxas de gallos de corral.

En Dena, la jornada arrancará de mañana con alboradas a cargo del grupo de gaitas Penaguda y la charanga Fanfarria Furruxa. El área recreativa de Os Pasales actuará como epicentro de la fiesta, con misa en este espacio a las 12.30 horas seguida de la tradicional procesión de vehículos que recorrerán carreteras de Dena, Meaño y Xil, y regreso al filo de las 14.30.

A esa hora dará comienzo el reparto del almuerzo popular que se estará preparando antes y que tendrá dispuestos 500 kilos de sardinas asadas, 350 de chorizos también a la parrilla y 450 kilos de pan. Todo ello será dispensado de manera gratuita entre el público congregado, debiendo únicamente, los que precisen, comprar la jarra y tazas del santo para luego servirse gratis todo el tinto Barrantes que cada uno quiera.

Y, para amenizar toda la velada, presencia de Tonhito de Poi, en su día uno de los fundadores de Heredeiros da Crus, luego actor y presentador de la TVG, y Víctor Fábregas, humorista otrora con el dúo Os Tonechos, actor y monologuista. Entre los dos se repartirán el entretenimiento a partir de las 13.00 horas a lo largo de una jornada que se completará de noche con una verbena en el recinto amenizada por el grupo Claxxon, y en la que se entregarán los premios a los vehículos y carrozas mejor engalanados en la caravana del mediodía.

Al filo de la medianoche, el relevo musical lo tomará «A Chanca Fest» en la nueva Praza Ponte Dena. Un evento que está organizado por un ente privado, con el que colabora el Concello de Meaño, y que ofrecerá entrada libre para el público para bailar con la música propuesta por un elenco de djs.

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San Benito de Lores

En la capilla de Lores, las misas por San Benito se sucederán a cada hora a partir de las 8 de la mañana, celebrándose a las 13.00 la solemne. A media tarde, las poxas de los preciados gallos de corral y demás animales ofrecidos con devoción al santo. Luego se recuperarán los oficios religiosos que se repetirán a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. La Banda Unión Musical de Meaño amenizará el recinto a partir de media mañana, y despedirá esta celebración con un concierto al filo de las diez de la noche.