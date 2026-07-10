Una empresa certificó el buen estado de los árboles de Rubiáns en abril

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha salido al paso de las denuncias vecinales por el mal estado de unos árboles en Rubiáns.

La administración local señala que existe un estudio sobre el estado de la arboleda de Fefiñáns, firmado el pasado 15 de abril, y que en él se indica textualmente que, «estamos ante un conjunto de árboles de porte naturalizado en un estado óptimo, sin más peligro que el que puede tener un árbol sano normal».

Los vecinos se quejaban del estado de algunos ejemplares, y del riesgo que entrañan para los viandantes.

Pero desde el Concello replican que hace poco más de tres meses que revisaron la zona los técnicos de una empresa especializada e independiente, Arbogal, y que no apreciaron riesgos especiales.

De hecho, en su informe planteaban que no se consideraba necesaria la realización de podas, y se recomendaba un enfoque «de gestión conservativa, evitando intervenciones innecesarias que puedan alterar el equilibrio natural de los ejemplares».

El Ayuntamiento señala que, por lo tanto, no hubo dejadez por parte de la administración, pues si se revisó el estado de la arboleda, en la que hay tanto robles como plátanos.

Alerta por viento

Además, se apunta que el árbol que ha generado las protestas cayó el 1 de julio, una jornada que estuvo marcada por el fuerte viento.

De hecho, ese día había alerta por viento, y se cayó un árbol sobre la vía rápida, a la altura de Cea, por lo que el Servicio Municipal de Emerxencias tuvo que desplazarse rápidamente a ese punto, ya que ocupaba un carril de circulación.

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«A Rubiáns se fue unos días después a trocear y se retiró parte del ramaje, y en los próximos días se irá a retirar lo que falta», añaden desde el Ayuntamiento.