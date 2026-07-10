Comiezan las obras para rematar el Camiño Francés en Baión

Ha tenido que pasar más de un lustro para que las excavadoras hayan comenzado a trabajar en los dos últimos tramos del Camiño Francés a su paso por Baión. El camino, ejecutado aprovechando la concentración parcelaria, permanecía sin salida ni en la PO-531, a la altura de A Lagoa, ni en Pontearnelas a la espera de la expropiación de los terrenos y de la ejecución de sendas rotondas para facilitar el paso de vehículos.

Esta misma semana, una excavadora ha comenzado a trabajar en la salida de la PO-531, punto en el que se va a crear una rotonda para facilitar la incorporación de los vehículos y clausurar la antigua salida del Camiño Francés, que era un auténtico peligro por su estrechez y su escasa visibilidad. Ese trabajo se espera que comience en breve en el lado de Pontearnelas.

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Las obras han sido licitadas por Vivenda e Planificación de Infraestructuras y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses. . En el caso de la PO-531, el proyecto diseñado por la Axencia Galega de Infraestruturas, propone la conexión mediante un cambio de sentido con carril central de espera, a la altura del kilómetro 17+180 de la vía autonómica. La semiglorieta tendrá cinco metros de radio exterior con carril central de espera de tres metros de ancho. En lo referente a la conexión con la PO-301 y la PO-300, el nuevo eje se conectará a la glorieta existente en ese cruce. La rotonda se modificará, pasando de una morfología circular a otra oval con dos carriles de circulación.