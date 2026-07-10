Cerca de 2.000 personas disfrutaron de las actividades del Festivalle

Cerca de 2.000 personas en las actividades teatrales y culturales, un curso homologado y conseguir profundizar en las influencias que msarcaron a Valle-Inclán. Estas tres cuestiones han marcado el desarrollo de la V ed9ición del Festivalle que, este viernes, ha bajado el telón tras cinco días muy intensos para la Asociación de Amigos del escritor vilanovés.

La ultima jornada ha servido para clausurar el curso de verano que, en este último día, se centró en la influencia que tuvieorn localidades como Vilanova y Pontevedra en la obra del escritor. La jornada comenzó con la intervención del doctor en Literatura por la UNED, Pablo Landín que realizó un recorrido por las influencias que tuvo la obra de Shakespeare en el teatro mítico de Valle-Inclán. «Esta relación es muy palpable, especialmente sobre todo en sus componentes estructurales tanto en lo que respecta a los escenarios como en la estructura dramática en donde se conjuga lo trágico con lo cómico y la ironía trágica, que está presente en todas las obras», dijo el ponente.

Tras él Benito Leiro dio cuenta de su título de cronista oficial de Vilanova de Arousa, recordando la época dorada de la literatura vilanovesa haciendo referencia a la figura del pastor Pombo Regás. Profesor durante más de 50 años en Vilanova se convirtió en una figura fundamental en la sociedad de la localidad de finales del siglo XIX y principios del XX. Mantuvo una amistad con Valle Inclán y los hermanos Camba siendo testigo de su época y de la eclosión de la literatura de la zona en toda su extensión: «Sostengo que Vilanova es una villa literaria y eso se constata gracias a Pastor Pombo. Su casa también era la escuela y se convirtió en uno de los contenedores culturales y sociales de la localidad reuniendo la historia de autores como Valle-Inclán y los hermanos Camba».

Por su parte José María Leal Bóveda, doctor en Geografía e Historia habló en su presentación de cómo se fue aburguesando la hidalguía vilanovesa del siglo XIX. «Se trató de una proceso histórico por el que los grupos dedicados al comercio y la administración en Galicia se fueron transformando al pasar de producir a ser aquellos que invertían su patrimonio tierras y títulos nobiliarios en lugar de crear un tejido industrial moderno», destacó en su intervención.

La V edición del Festivalle cerró la convocatoria del curso de verano de este año con el profesor del CPI Ramón Piñeiro de Láncara, Carlos Gegúndez López, que destacó las influencias y confluencias de Amado Carballo y Valle Inclán y la destacada presencia de la obra de don Ramón sobre la narrativa del pontevedrés. De esa misma etapa habló el escritor Álvaro Lago, que centró su intervención en la etapa comprendida entre 1888 y 1895, cuando toda la familia se trasladó a la ciudad del Lérez por el trabajo del patriarca, siendo esta la localidad en la que firmó su primer libro Femeninas y sus primeros artículos.

El Festivalle se ha convertido en una cita indispensable en el ámbito cultural para Vilanova gracias a la calidad de las representaciones teatrales, el curso de verano o las visitas guiadas. Las representaciones de La cabeza del Bautista, Bodas de sangre y Noche concentraron el interés del público que compró todas las entradas disponibles en el Auditorio Valle-Inclán para poder disfrutar de estas citas. En 2026 la dirección artística abrió el foco de la obra de Valle-Inclán e incluyó en la programación obras de los autores que le influenciaron como Alejandro Sawa y aquellos en los que tuvo influencia, como Federico García Lorca.

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«Valle-Inclán es inmenso en si mismo, pero no debemos olvidar que sus personajes llegaron de la tierra en la que vivió, la sociedad en la que creció y de los artistas y obras que le rodearon»; dijo el director artístico del Festivalle, José Luis Méndez Romeu. «Es importante contextualizar de donde surge lo que se plasma en sus obras, del mismo modo que hemos querido reivindicar su trascendencia y constante presencia a través de las obras de otros autores».