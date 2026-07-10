Cambados dedica seis días al albariño con conciertos y venta de vino

Cambados celebrará la 74 edición de su Festa do Albariño entre el 28 de julio (martes) y el domingo 2 de agosto. El concejal de Festexos, Constantino Cordal, presentó este viernes la programación, que incluye algunas novedades. El «xantar» del domingo, por ejemplo, se traslada a los salones de la Sociedade Cultural, debido a las obras que se están haciendo en el parque de Torrado, que es la ubicación habitual de este evento.

En la Cultural podrán comer unas 480 personas, en torno a medio centenar menos que en la edición del año pasado.

Cordal explicó que otro cambio afectará a la zona de casetas de venta de vino, en el Paseo da Calzada. Parte de los «stands» se reubicarán en los extremos de la alameda, con la finalidad de dejar una zona libre en el centro del paseo, que permita mejorar un poco la movilidad en esa zona, muy congestionada los días centrales.

El concejal de Festexos repasó algunos de los aspectos más relevantes de la programación y de la logística de la fiesta. Señaló por ejemplo que el pregonero será el actor cambadés Flako Estévez (el pregón es el miércoles 29 a la una de la tarde), y que uno de los grupos gallegos que más están sonando en la actualidad, como es De Ninghures, darán un concierto junto a Law el mismo miércoles, en la plaza de Fefiñáns.

La fiesta empieza el martes con la jornada de vocación más familiar, con juegos tradicionales, un espectáculo de circo en San Tomé o el concierto de The Velvet Crab en Alfredo Brañas. Las casetas de venta de vino Rías Baixas abren el miércoles a mediodía, y ese día habrá también un espectáculo de magia con el Mago Noel y verbena con la orquesta Suavecito.

El jueves empiezan las catas de los caldos a concurso y se inaugura el Túnel do Viño, en el salón de exposiciones José Peña, y el concierto de Fefiñáns lo protagonizan Alana, Amoebo y Mondra. La verbena corre a cargo de América de Vigo. El viernes, el concierto del día corre a cargo de La Pantera, Luar la L y Roa.

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El sábado, actúan Agoraphobia, Cora Yako y Rufus T Firefly. El domingo es el día grande, con los actos del Capítulo Serenísimo do Albariño, el Xantar, el concierto vespertino de la Banda de Castrelo y el espectáculo pirotécnico de medianoche. En cualquier caso, la programación es mucho más amplia, ya que también habrá de forma habitual en el paseo de San Tomé, Alfredo Brañas y la Praza do Concello, así como pasacalles.