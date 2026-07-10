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25 de julio

El BNG celebra el martes en A Illa actos por el Día da Patria Galega

El lema es "Somos unha nación. Soberanía e dereitos nun mundo en paz"

Presentación del BNG. | FDV

Presentación del BNG. | FDV

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A.M.

Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego invita a los arousanos a participar en las actividades del 25 de julio, Día da Patria Galega, que este año se celebra con el lema «Somos una nación. Soberanía e dereitos nun mundo en paz».

En Santiago de Compostela se celebra el Festigal en la noche del 24, y al día siguiente a mediodía es la gran manifestación del BNG. En Arousa, el martes habrá un acto político en A Illa, a las 20.30 horas, en el bar Museo. La diputada Montse Prado apunta que la calidad de vida de los gallegos mejoraría con más autogobierno.

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