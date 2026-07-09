Vilagarcía queda un año más sin cuarto juzgado pese a la sobrecarga de trabajo

Tampoco será esta año ni, probablemente, en 2027. El Boletín Oficial del Estado hizo pública este jueves la distribución de las 700 nuevas plazas judiciales que se van a crear en España entre este año y el que viene; es la mayor ampliación de la planta judicial española de los últimos años, pero en el caso de Vilagarcía la noticia ha sido recibida con frialdad y desencanto.

«Es inaudito e incomprensible que nos dejen una vez más sin el cuarto juzgado», sostiene Julio Bouza, coordinador en Galicia del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO). En opinión de Bouza, el volumen de trabajo que soportan en la actualidad las tres plazas judiciales de Vilagarcía justificaría sobradamente la creación del cuarto juzgado, que profesionales de la justicia, sindicatos y partidos políticos reclaman con mayor o menor énfasis desde finales de la década de los 2000.

Los datos estadísticos del primer trimestre de este año abundan en ello. Según las tablas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las tres plazas de instancia de Vilagarcía comenzaron el año con 4.335 asuntos pendientes. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo ingresaron 1.477 más, y resolvieron 1.143. Así las cosas, al final del periodo sumaban 4.669 asuntos en trámite, lo que hace una media de 1.556 expedientes abiertos por cada juzgado.

Una comparativa rápida con el otro partido judicial de O Salnés, que es el de Cambados, muestra como el volumen de trabajo en la sede de O Cavadelo es abrumadoramente superior.

En Cambados, que tiene cuatro plazas judiciales, empezaron 2026 con un total de 3.199 casos abiertos, entre las jurisdicciones de Civil y Penal; hasta el 31 de marzo ingresaron 1.493 asuntos más, y resolvieron 1.204. Así las cosas, los juzgados de la villa del albariño concluyeron el primer trimestre de este año con 3.528 asuntos en trámite, lo que hace una media de 882 por cada oficina judicial.

Esto supone que, prácticamente, cada uno de los tres juzgados de Vilagarcía soporta el doble de trabajo que los de Cambados. Una situación que también se refleja en las tasas de resolución, pendencia, sentencias y congestión.

Siempre según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, la tasa de congestión de los juzgados de Vilagarcía fue entre enero y marzo de este año del 5,08. Es el segundo nivel más alto de los 13 partidos judiciales de la provincia, ya que solo está por encima Marín, con una tasa de congestión de 5,89 puntos.

La carga de trabajo pendiente de resolver en Vilagarcía supera con mucho a la de los juzgados de Pontevedra o Vigo, por debajo de los 3 puntos, y también es sensiblemente superior a la de Cambados (3,90). Esta situación tiene consecuencias prácticas para los ciudadanos, tal y como advierte Julio Bouza. «En algunos casos, en Vilagarcía ya se están señalando juicios a dos años vista. Toda la población sufre los retrasos debido a la sobrecarga de trabajo».

En consideración del coordinador general de SPJ-USO en Galicia, el Gobierno ha desoído no solo las reiteradas peticiones de los profesionales de la Justicia, sino también de la Xunta de Galicia y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sí consideran necesario el cuarto juzgado en Vilagarcía. Y cree que la capital arousana está sufriendo una «discriminación» con respecto a las siete grandes ciudades gallegas, que sí han obtenido refuerzos.

El año pasado, la propuesta que se mandó al CGPJ desde Galicia ignoraba la cuarta oficina de Vilagarcía, al priorizar la creación de plazas de magistrado en las Audiencias de A Coruña o Pontevedra, así como en los tribunales de instancia de A Coruña, Pontevedra, Santiago, Ferrol, Ourense o Vigo.

Hace década y media que, con mayor o menor ímpetu, se reclama desde Vilagarcía la creación de un cuarto juzgado.

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Los sindicatos judiciales y los partidos políticos que han abanderado en alguna ocasión esta reclamación aluden a la gran cantidad de trabajo que soportan los tres juzgados ya existentes (ahora tribunales de instancia), lo que supone para los ciudadanos enormes esperas para la celebración de sus juicios o la resolución de los mismos. Cada año, el CGPJ envía una lista al Ministerio de Justicia con una propuesta de nuevas unidades judiciales. Normalmente, esta relación se confecciona con las que, previamente, se le remitieron desde las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, la elaboran una comisión mixta formada por el TSXG y la Xunta.