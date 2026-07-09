Sueltan 15.000 truchas en la laguna de Mina Mercedes

La Mina Mercedes, en Valga, recibió esta semana 15.000 ejemplares de trucha, una acción promovida por el Ayuntamiento y por la Jefatura Territorial de Medio Ambiente de la Xunta para contribuir a la repoblación de la laguna, que está declarada como zona libre para la práctica de la pesca sin muerte.

Los alevines de trucha común, procedentes de la piscifactoría de Carballedo (Cerdedo-Cotobade), tienen una talla de unos cuatro centímetros. La suelta se realizó en varios puntos de la laguna bajo la supervisión de agentes medioambientales de la Xunta y con la participación de la concejala Carmen Gómez. La Mina Mercedes es la mayor laguna de origen no natural de la provincia de Pontevedra con una extensión de 30.000 metros cuadrados.