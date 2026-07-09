Subastan dos casas habitadas y ocho pisos en Arousa

La plaza 1 del Tribunal de Instancia de Vilagarcía subasta estos días ocho pisos de un edificio de Catoira que acabó en manos de la Sareb a consecuencia de un impago de la promotora, que ascendía a 687.000 euros.

Concretamente, el inmueble es el número 55 de la calle Estación, y salen a subasta ocho viviendas. Tienen dimensiones y características distintas, y los precios iniciales de licitación van desde los 88.600 euros en que han valorado los peritos un ático, hasta los 140.000 euros de salida en que se ha tasado un piso de tres habitaciones. Todos los pisos cuentan con plaza de garaje.

Los interesados en participar en la subasta tienen de plazo hasta las 18.00 horas del 27 de julio para presentar sus ofertas por vía telemática a través del portal de subastas del BOE.

Pero hay más pujas activas estos días en Arousa. La Agencia Tributaria busca comprador para una plaza de garaxe en A Carabuxeira (Sanxenxo), que ha sido valorada en 5.300 euros.

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La plaza 2 del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, por su parte, subasta una casa en Porta Raxoi (Pontecesures), valorada en 247.200 euros. En este caso, los interesados deben tener en cuenta de que la vivienda está ocupada en la actualidad. Sucede lo mismo con una casa en construcción en Nogueiró de Arriba (San Tomé, Meis). El valor de subasta de esta propiedad es de 211.000 euros, y la vivienda tiene una superficie de 167 metros cuadrados.