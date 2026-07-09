Rubiáns alerta del riesgo que supone el mal estado de su arboleda

Los vecinos de Rubiáns han mostrado su malestar por la falta de atención a la arboleda situada en las inmediaciones del centro sociocultural O Souto y de la iglesia parroquial. Las quejas se centran en el volumen alcanzado por varios árboles de la zona, que, según los residentes, llevan tiempo sin recibir las labores de poda necesarias para mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad.

La preocupación vecinal se ha intensificado en los últimos días después de la caída de uno de esos ejemplares en un punto de tránsito habitual en el entorno de la iglesia. El incidente se produjo, según explican los afectados, como consecuencia del viento y no provocó daños personales porque en ese momento no había nadie en las inmediaciones. Aun así, los vecinos consideran que el episodio evidencia una situación que ya venían advirtiendo desde hace tiempo.

La protesta no se limita al árbol caído, sino al estado general de la arboleda. Los residentes aseguran que algunas ramas presentan un aspecto deteriorado y que determinados troncos han alcanzado dimensiones que, a su juicio, deberían motivar una revisión más frecuente. Entienden que la falta de mantenimiento aumenta el riesgo en una zona utilizada de forma habitual por personas que acuden al centro sociocultural, a la iglesia o que simplemente transitan por el lugar.

Otro de los puntos que ha generado malestar fue la gestión posterior al incidente. Varias voces vecinales lamentan que el árbol caído y la zona perimetral permaneciesen varios días sin ser acordonados, pese a tratarse de un espacio de paso. Los residentes consideran que, además de retirar los restos o actuar sobre el ejemplar afectado, era necesario señalizar el entorno para evitar posibles riesgos mientras no se completasen las labores de revisión y limpieza.

La reclamación de los vecinos de Rubiáns se dirige, por tanto, a conseguir una mayor atención preventiva. Defienden que la poda y el control periódico de los árboles no deben abordarse solo después de que se produzca una caída, sino como una medida ordinaria de seguridad en espacios públicos o de uso comunitario. En este sentido, piden que se revise el conjunto de la arboleda próxima a O Souto y al templo parroquial para detectar posibles ramas en mal estado, ejemplares descompensados o cualquier otra circunstancia que pueda entrañar peligro.

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Los residentes insisten en que el reciente episodio pudo haber tenido consecuencias más graves de haber coincidido con la presencia de peatones. Por eso reclaman una intervención que permita prevenir nuevos sustos y garantizar que el entorno del centro sociocultural y de la iglesia mantenga unas condiciones adecuadas para los vecinos que lo utilizan a diario.