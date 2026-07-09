Los riffs de alto voltaje toman A Xunqueira

El metal vuelve a reclamar su espacio en Vilagarcía con una cita que ha ido ganando músculo sin perder la escala que la hizo reconocible. El Alén Metal Fest celebra este sábado su sexta edición en el parque da Xunqueira, con entrada gratuita, cinco bandas en cartel y una voluntad muy clara: crecer sin convertirse en una cita anónima ni renunciar a su personalidad.

Jorge Santos, de la asociación Aínda non vai desta, resume la filosofía del evento como una apuesta por «priorizar la calidad a la multitud». La entidad cuenta con una directiva de cinco personas, pero el engranaje se multiplica hasta alcanzar un equipo de trabajo de unas treinta. Esa estructura permite afrontar un festival diseñado «en base a la normativa vigente en la ley de espectáculos» y con un despliegue que abarca escenario, seguridad, producción, catering y atención a las bandas.

El salto organizativo es una de las claves de esta sexta entrega. «Poco a poco la producción del festival es mayor y mejor», explica Santos, satisfecho además por poder apoyarse en empresas locales siempre que resulta posible. Ese vínculo con Vilagarcía sostiene un festival integrado en la marca VGA 365 y con una previsión de unas 1.500 personas, cifra que confirma su tirón sin alterar la idea inicial de una cita manejable.

El festival también funciona como una puerta de entrada para un público que no siempre encuentra espacios propios en la programación habitual. El Alén ha logrado crear comunidad alrededor del metal, atraer visitantes de fuera y demostrar que una propuesta especializada puede convivir con la agenda cultural de una ciudad abierta a todos los estilos.

El cartel reúne cinco nombres. La representación gallega llegará con Cabodano, una banda que la organización considera «muy buena» musicalmente. Portugal aportará dos propuestas, Resurge y Pitch Black. El plano internacional lo cubrirá Nervosa, formación brasileña de proyección mundial y referente femenino en el metal extremo. El otro gran reclamo será Leo Jiménez, exvocalista de Saratoga y una de las voces más reconocibles del heavy metal en castellano.

La programación está concebida como una descarga continua de cinco horas de música, con la intención de cumplir los horarios «a rajatabla» y reducir los tiempos muertos entre conciertos. Los directos comenzarán a las 19.30 horas y se prolongarán hasta la 01.30, con la organización pendiente de que todo fluya de forma dinámica y segura.

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Esa potencia sonora tiene también una lectura vecinal. Santos admite que para el entorno puede resultar «un poco incómodo» y anticipa disculpas, aunque lanza un deseo: «Ojalá sintieran el festival como suyo». En esa convivencia entre pasión metalera, responsabilidad y trabajo voluntario se sostiene un Alén que ya no es una rareza en Vilagarcía, sino una pieza más de su mapa cultural. Su camino es crecer con cabeza, cuidar el cartel y defender que el metal también forma parte de la identidad musical de Vilagarcía.