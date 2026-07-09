Música
Revenidas ordena su cartel por días
El Pony Pisador, La Sra. Tomasa, De Vacas, Taqbir, Awakate y A Duendeneta se incorporan al cartel
El Revenidas ya tiene distribuida por días la programación de su edición de 2026, que se celebrará en Vilaxoán del 10 al 13 de septiembre. El festival incorpora además nuevas confirmaciones, entre ellas El Pony Pisador, La Sra. Tomasa, De Vacas, Taqbir, Awakate, Maloa Brothers, Tapa D’Orella, Lisdexia, Yaya Dj y A Duendeneta.
La cita arrancará el jueves 10 con Narco, Sara Hebe, De Ninghures, Sons of Aguirre & Scila y El Pony Pisador, entre otros. El viernes será el turno de Evaristo, Bob Vylan, Dakidarría, La Sra. Tomasa o Matah. El sábado concentrará a La Gossa Sorda, El Drogas, Fillas de Cassandra, The Rapants, Taqbir y Kumbia Queers. El cierre llegará el domingo con la tradicional sardiñada popular, la Gala de Circo Solidaria y las actuaciones de Mekanika Rolling Band, As do Xeito, De Vacas y Lisdexia. El festival ya tiene a la venta entradas de día, abonos y reservas de acampada.
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