La plantilla de McDonald’s exterioriza su malestar

La plantilla de McDonald’s Vilagarcía ha trasladado su malestar por las modificaciones de horarios que, según denuncia, la dirección del establecimiento fue aplicando de forma paulatina desde finales de junio y durante el mes de julio. Los trabajadores aseguran que los cambios se realizaron sin previo aviso y afectaron a varios cuadrantes en un momento de alta afluencia de clientes por la temporada de verano.

El caso que consideran más grave es la ampliación de la jornada en el turno de noche, con salidas que llegarían hasta las 4.30 horas. La plantilla, integrada por unas treinta personas, sostiene que estos cambios convierten la conciliación laboral y familiar en una «misión imposible», especialmente al no haberse reforzado el personal para afrontar el incremento de trabajo propio de estas fechas.

Los trabajadores reclaman que se mantenga el calendario laboral firmado para 2026 y que se respeten los horarios habituales de cierre de veranos anteriores, con salida a las 2.00 horas o, como máximo, a las 3.00 horas. También solicitan nuevas contrataciones para evitar la sobrecarga que, aseguran, está provocando estrés laboral, dificultades para descansar e incluso bajas voluntarias entre algunos compañeros.

Noticias relacionadas

La plantilla afirma desconocer si la empresa ha tramitado alguna autorización administrativa para ampliar el horario de cierre y lamenta que los nuevos turnos se hayan impuesto sin consulta previa. Una reunión prevista con representantes de la dirección fue aplazada hasta el próximo martes 14 de julio. Los trabajadores advierten de que seguirán informando y movilizándose si no se atienden sus peticiones.