O Faiado da Memoria regresa a Cortegada

O Faiado da Memoria realizará este domingo, 12 de julio, una nueva visita cultural a la isla de Cortegada, dentro de sus salidas para divulgar la historia de las islas del entorno. La jornada recordará especialmente a los vecinos que habitaron el lugar hasta su desahucio para entregar la isla a Alfonso XIII. La propuesta sumará este año un programa musical en la capilla restaurada, con la soprano Dolores Crespo, el pianista Alejo Amoedo, Pablo Vidal, Clara Pino y Galicia Fermosa.