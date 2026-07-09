Cultura
O Faiado da Memoria regresa a Cortegada
La entidad organiza este domingo una salida cultural y musical a la isla
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Vilagarcía
O Faiado da Memoria realizará este domingo, 12 de julio, una nueva visita cultural a la isla de Cortegada, dentro de sus salidas para divulgar la historia de las islas del entorno. La jornada recordará especialmente a los vecinos que habitaron el lugar hasta su desahucio para entregar la isla a Alfonso XIII. La propuesta sumará este año un programa musical en la capilla restaurada, con la soprano Dolores Crespo, el pianista Alejo Amoedo, Pablo Vidal, Clara Pino y Galicia Fermosa.
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