Defensa del medio ambiente
NaturCambados arranca cuidando Tragove
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cambados
Tragove acogió una recogida de basura organizada por En Feminino Produccións S.C., en colaboración con el Concello de Cambados. Cerca de una veintena de voluntarios de la Fundación Condado de Taboada participaron en esta acción incluida en la II edición de NaturCambados, que se celebrará del 10 al 12 de julio en el Paseo da Calzada.
- Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
- Un vecino fuera de control golpea y embiste coches en O Terrón
- Un vecino de Meis sufre un accidente tras meterse con el coche por una pasarela de madera en Catoira
- Xabier Fortes dará el pregón de San Roque
- La superación sale a flote en Vilaxoán
- Los autocaravanistas lamentan los vetos en O Salnés: «Aparcados no hacemos daño a nadie»
- La Festa da Vieira espera repetir las más de 15.000 unidades vendidas
- O Salnés vive el primer lleno estival con calor extremo y miles de bañistas