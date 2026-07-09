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NaturCambados arranca cuidando Tragove

NaturCambados arranca cuidando Tragove | FDV

NaturCambados arranca cuidando Tragove | FDV

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Diego Doval

Cambados

Tragove acogió una recogida de basura organizada por En Feminino Produccións S.C., en colaboración con el Concello de Cambados. Cerca de una veintena de voluntarios de la Fundación Condado de Taboada participaron en esta acción incluida en la II edición de NaturCambados, que se celebrará del 10 al 12 de julio en el Paseo da Calzada.

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