Medio Ambiente
Manos extranjeras para limpiar la playa de As Sinas
Un grupo de jóvenes de diferentes nacionalidades participa en la limpieza de la playa de As Sinas
Son trece jóvenes, de procedencias tan dispares como Extremadura, República Checa o Hungría, pero con un objetivo común, el de ayudar a retirar basura de las playas de Vilanova. Los jóvenes comenzaron esta semana con esa tarea a través de «Marexada», una propuesta de la Xunta centrada en actividades medioambientales que se está desarrollando en el Campamento de As Sinas.
Fue precisamente en esa cercana playa de Vilanova donde los jóvenes han estado trabajando más de dos horas, retirando de la arena un buen número de restos de artes de pesca, botellas de plástico y otros enseres que nada hacen en un espacio natural y que incrementan el riesgo de contaminarlo.
Los jóvenes recibieron la visita del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que alabó su implicación en mantener limpia la zona, ensalzó su esfuerzo y afeó la conducta a las personas que «no recogen su basura y la dejan en un espacio natural como este, cuando deberían ser los primeros en intentar preservarlo». Durán agradeció el trabajo y les animó a disfrutar de un lugar como Vilanova de Arousa. Los jóvenes van a estar trabajando durante un total de once días en una experiencia que se vuelve a repetir en Vilanova, que ha acogido iniciativas similares a través de este programa.
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