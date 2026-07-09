El Festivalle indaga en las influencias de Valle para construir su obra

La penúltima jornada del Festivalle de Vilanova dio protagonismo al curso de verano que se centró en los lugares que tuvieron más influencia en la obra de Ramón María del Valle-Inclán.

El profesor del IES Eusebio da Garda y doctor en estudios literarios, Francisco Xavier Charlín defendió: «Tras el estudio de Romance de lobos surge la hipótesis de que la geografía literaria en la que se basa es el recorrido existente entre el cabo y playa de As Sinas hasta Flavia longa, que entendemos que es Vilanova». «A través de este estudio se hace un recorrido geográfico histórico, con reflejos literarios, de estos lugares relacionados con la historia local y las posesiones que tenía la familia Valle-Inclán», dijo el docente.

Por su parte Manuel Santos Ledo, profesor en el IES Rafael Dieste, hizo un recorrido de geográfico de O Salnés a través de «Sonata de otoño y Cara de plata». «En ambas publicaciones se retrata una Galicia decimonónica del antiguo régimen y hasta en un 60% las localizaciones son identificables con espacios de O Salnés», dijo el conferenciante, a lo que añadió: «Para mí no existe duda de que en las dos obras aparecen Viana do Prior situado en Vilagarcía de Arousa. Asimismo se distinguen enclaves excepcionales como el convento de las Agustinas en Cara de Plata y el Pazo de Vila Real en Sonata de Otoño».

La mañana contó con Ciprián Rivas Fernández, graduado en relaciones públicas y marketing por la UCB y titulado en Lobby por la Universidad de Londres, que destacó: «Valle-Inclán es el constructor de su propia imagen». «Genera una imagen empleando los recursos con los que cuenta: la fantasía; la geografía en la que nace y que transfigura; la vida social en tertulias y la importancia que esto tiene en el desarrollo de su estilo literario y sobre todo la figura que mejor maneja que es el esperpento», dijo el ponente. «Él sabía desde un principio el tipo de imagen quería reflejar y para ello se apoya en los grandes caricaturistas de la época como Castelao o Cebreiro».

Las intervenciones del día finalizaron con la participación del periodista David Formoso, que trató la presencia en los medios de protagonista del FestiValle. «Si uno hace un estudio y búsqueda a través de Gemini descubre que este es el autor más solicitado en los motores de búsqueda de internet en Galicia. Se sitúa detrás del escogido para celebrar del Día das Letras Galegas pero que cada año varía y es estacional, por lo que al final Valle-Inclán siempre se encuentra en la parte superior del estudio». Formoso destacó que Ramón María del Valle-Inclán «es un capital simbólico, estando entre los mejores escritores en lengua castellana del siglo XX».

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La mañana finalizó una ruta guiada por Vilanova de Arousa con parada en la iglesia de A Pastoriza, la casa familiar del Cuadrante o la Casa do Cantillo en la que nació Valle-Inclán en 1866 y la jornada finalizó con la proyección de Tirano Banderas en el Auditorio Valle-Inclán, como preludio del último día del Festivalle.