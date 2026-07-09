El ensanche de la curva de Fontecarmoa está más cerca

La Diputación aprobará este viernes la financiación del proyecto del Concello de Vilagarcía para ensanchar la curva de Fontecarmoa existente junto al instituto de Formación Profesional, que pasará del actual ancho de 3,8 metros a disponer de entre cinco y siete metros. La obra cuesta 400.000 euros, y el Concello la financia con el dinero que le toca del Máis Provincia.