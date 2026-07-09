Duras críticas a Ravella por el nuevo paso peatonal de A Mariña

Además de crear una zona de estacionamientos breves en A Mariña, el Ayuntamiento de Vilagarcía ha habilitado un corredor peatonal en plena calzada. Esta medida ha generado gran sorpresa entre vecinos y comerciantes, pues no fue explicada ni anunciada antes por Ravella, y ha generado duras críticas por parte del BNG y el PP.

Los nacionalistas han acusado al gobierno municipal de «expulsar a los peatones de las aceras para no molestar a las terrazas». Para el BNG, lo que habría que hacer es regular de una vez por todas las terrazas de hostelería, y evitar que algunas de ellas ocupen las aceras casi en su totalidad. Para el BNG, el gobierno socialista está siendo cobarde al permitir una «ocupación excesiva» de las aceras por parte de los negocios de hostelería, perjudicando a los viandantes.

El PP se ha mostrado igualmente muy duro con Ravella. Su portavoz, Ana Granja, considera que el Ayuntamiento ha caído «en el caos y la improvisación permanente», mediante «cambios constantes de señalización y horarios sin ningún tipo de planificación ni consenso con comerciantes y vecinos». «Es indignante lo que está pasando estos días en la avenida da Mariña, el gobierno local está actuando como un pollo sin cabeza», sostiene el PP de Vilagarcía.

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El PP también ha censurado «que ahora se obligue a los peatones a bajarse de la acera y caminar por la carretera». Por todo ello, Ana Granja ha reclamado que el Concello muestra de una vez por todas el Plan de Mobilidade.