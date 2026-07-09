Crece el clamor en Vilagarcía contra el traslado estival de la UVI móvil

Las declaraciones públicas en contra del traslado de la ambulancia medicalizada de Vilagarcía a Sanxenxo se han sucedido en cascada en las últimas horas, con una intensidad inaudita. La asociación de comerciantes Zona Aberta incluso ha convocado una manifestación para el 16 de julio (jueves) por la noche, y piden la asistencia de ciudadanos, comerciantes, hosteleros, representantes de asociaciones y de los ayuntamientos afectados por la controvertida mudanza estival de la UVI móvil.

Mientras, el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, ha solicitado una reunión con el conselleiro de Sanidade para abordar este asunto; el BNG ha convocado una concentración ciudadana de protesta para el sábado; la plataforma SOS Sanidade Pública emitió un comunicado reclamando el regreso de la UVI móvil a Vilagarcía; y hasta el Partido Popular de esta ciudad emitió un comunicado cuestionando la decisión de la Xunta de trasladar la ambulancia a Sanxenxo en julio y agosto.

Hace años que algunos agentes sociales y políticos afeaban a la Xunta el traslado estival de la ambulancia medicalizada, pero estas quejas nunca habían llegado a la intensidad de este verano. Y se producen apenas 48 horas después de que el BNG chocase con el 061 por la gestión de tres urgencias: en dos de ellas fallecieron dos hombres a consecuencia de un infarto; en otra, un niño de dos años fue trasladado grave después de quedar atrapado por el cuello en el vallado de una guardería de Carril. En estos casos, la UVI móvil no participó al estar en Sanxenxo o llegó a las urgencias más de media hora después de la primera llamada de alerta.

El BNG fue la primera entidad en mover ficha, pues tras cuestionar con dureza la gestión del 061, convocó una concentración en Vilagarcía, que se celebrará el sábado a las 11 de la mañana, en la plaza de Galicia.

A última hora de la tarde del miércoles, el PP de Vilagarcía emitió un comunicado en el que reclamaba a la Xunta que la ambulancia de soporte vital avanzado se quede todo el año en el Hospital do Salnés, y abogaban «por buscar soluciones y alejar los debates partidistas». Los conservadores añaden que esta postura no es nueva, y que ya la expusieron en más ocasiones en el pleno municipal.

Ya durante la jornada de este jueves, el Concello de Vilagarcía emitió un comunicado en el que se indica que el alcalde, Alberto Varela, ha solicitado una reunión urgente con el conselleiro de Sanidade para buscar una «solución inmediata» al conflicto.

Varela considera un «error» el traslado de la UVI móvil, pues entiende que la parte norte de la comarca queda mal atendida, «una situación que está generando alarma entre los vecinos». La postura de Vilagarcía es que en verano haya dos ambulancias medicalizadas, una en el Hospital do Salnés y otra en Sanxenxo, «porque el turismo aumenta la población en toda la comarca, no solo en Sanxenxo». Igualmente contundente fue SOS Sanidade Pública.

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Xosé Manuel Ribadomar acusó al 061 de «jugar con la vida de los habitantes de O Salnés y de los turistas que nos visitan», y ha reclamado el final «de esta enorme injusticia y de este macabro juego de anteponer las vidas de unos por delante de la de otros».