Tráfico
Un camión de grava provoca el corte de un carril en Catoira
El vehículo pesado perdió parte de la carga al salir del puente interprovincial y junto a la gasolinera
Un camión cargado de grava perdió parte de su carga a primera hora de la tarde de este jueves a la altura del puente interprovincial de Catoira, lo que obligó a cortar uno de los carriles de circulación y a regular el tráfico.
El camión circulaba desde la provincia de A Coruña en sentido Catoira, y poco después de atravesar el puente interprovincial empezó a perder parte de su carga de grava. El conductor no se percató de la situación, por lo que continuó la marcha, de ahí que unos cientos de metros después se produjese otro vertido de piedra, esta vez cerca de la gasolinera situada en el cruce con la carretera PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía).
Protección Civil de Catoira recibió el aviso del incidente sobre las 16.00 horas, e inmediatamente se desplazó hasta el punto. Lo primero que hizo fue asegurar la zona donde había grava y regular el tráfico por el carril izquierdo. Para los trabajos de retirada del material, contaron con la colaboración de dos vecinos, que aportaron remolques, carretas y su propio trabajo para despejar lo antes posible los carriles de circulación.
El operativo se prolongó durante casi dos horas, finalizando un poco antes de las seis de la tarde, cuando el equipo de mantenimiento de carreteras pasó a recoger la grava que había quedado amontonada en los arcenes. Entre tanto, Protección Civil localizó al conductor del camión, quien aseguró que no se dio cuenta de la apertura de la compuerta por la que se produjo el vertido.
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