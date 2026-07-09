Álvaro Vidal releva a Juan Andrés Pérez al frente de la Capitanía Marítima de Vilagarcía

Juan Andrés Pérez Pérez ha cesado este jueves como capitán marítimo de Vilagarcía de Arousa, tras su nombramiento como consejero de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Ingeniero naval, natural de Ribeira, Juan Andrés Pérez dirigía la Capitanía de la provincia marítima de Vilagarcía desde principios de mayo de 2022.

Desde este viernes, le relevará en el cargo Álvaro Vidal Casais, capitán de la Marina Mercante y licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la Universidade de A Coruña, que era hasta ahora jefe del distrito marítimo de Cambados.

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Las Capitanías Marítimas son órganos periféricos del Ministerio de Transportes. Sus funciones principales son gestionar el tráfico, garantizar la seguridad de la navegación, proteger el medio ambiente marino y supervisar los buques, tripulaciones y mercancías.