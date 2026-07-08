La vigilancia policial en la Festa da Auga de Vilagarcía se extenderá a la tarde del día 16

El 16 de agosto se celebra en Vilagarcía una de las fiestas más multitudinarias de Galicia, como es la del Agua. El año pasado se congregaron en la localidad unas 40.000 personas, según datos municipales. Estas cifras y las características de la fiesta obligan a realizar un especial esfuerzo policial para evitar incidentes y atajarlos lo antes posible en caso de que se produzcan. Este ha sido, precisamente, uno de los asuntos que se han abordado en la Xunta Local de Seguridade, celebrada este miércoles en el salón de plenos.

Al término de la reunión, comparecieron ante los medios la concejala de Seguridade, Tania García, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Explicaron que durante la madrugada y la mañana del día 16 estará operativo en Vilagarcía el Puesto de Mando Avanzado, un servicio que permite reunir en un único espacio a los responsables de todos los equipos policiales y de emergencias, y que se complementa con la colocación de cámaras de videovigilancia en varios puntos críticos.

Tania García señaló que este año también se hará un esfuerzo para extender la atención policial a las primeras horas de la tarde, tras detectar en las últimas ediciones «un cambio de tendencia» en la forma de disfrutar la fiesta.

Atribuyen a una banda itinerante de mujeres extranjeras la oleada de robos en viviendas de principios de este año

Hasta hace unos años, la mayoría de los asistentes se marchaban a sus casas sobre las dos de la tarde, o poco después si se quedaban a comer en Vilagarcía. Ahora, sin embargo, hay cada vez más gente que sigue de fiesta bien entrada la tarde. El Ayuntamiento quiere que esta situación no genere problemas de seguridad o que sea incompatible con los actos vespertinos (la procesión de San Roque sale a las 20.00 horas), por lo que se tratará de mantener una presencia policial importante también después de la comida.

Abel Losada, por su parte, indicó que el operativo se reforzará con agentes de la Policía Nacional procedentes de Vigo o Santiago de Compostela, que la Guardia Civil se encargará de controlar lo que suceda en el mar, y que Tráfico desplegará una intensa campaña de controles de alcohol y drogas.

En lo que respecta a las urgencias médicas, el Ayuntamiento y Emerxencias contratarán una ambulancia medicalizada, para reforzar los medios que disponga el Sergas en el servicio de Urgencias del centro de salud de San Roque.

Precisamente, Tania García hizo dos apuntes en relación a la cobertura de las urgencias médicas en Vilagarcía y los municipios adyacentes. En primer lugar, afeó que el Sergas haya pedido al Concello que realice un esfuerzo para mejorar la cobertura de urgencias durante las fiestas, al recordar la concejala que esa es una competencia de la Xunta de Galicia.

A continuación, García reprochó al 061 su decisión de trasladar la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés a Sanxenxo durante los meses de julio y agosto. En este sentido, adelantó que el viernes se celebra una junta de portavoces para abordar la posible eliminación de una línea educativa del colegio A Lomba, y que en la reunión se abordará también la posibilidad de que todos los partidos políticos firmen un escrito reclamando al 061 que la UVI móvil de O Salnés se quede todo el año en el Hospital comarcal, terminando de una vez por todas con los actuales traslados veraniegos.

Índices de delincuencia

El subdelegado aportó también cifras relativas al índice de delincuencia o criminalidad en Vilagarcía durante el primer semestre de este año. Se apuntó por ejemplo que los robos con fuerza en viviendas pasaron de nueve entre enero y junio de 2025 a 22 en el mismo periodo de este año, pero que confía en que estas cifras bajen en lo que resta de 2026, tras la identificación y detención de un grupo de mujeres extranjeras como presuntas autoras de estos hechos.

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En cuanto a violencia de género, hay 95 casos activos de protección Viogén en Vilagarcía. Hay 83 casos de riesgo bajo, 12 de riesgo medio, y ninguno de riesgo alto o extremo, concluyó el subdelegado.