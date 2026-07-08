Ribadumia renueva camiones y contenedores de la basura

El Ayuntamiento de Ribadumia ha acometido una amplia renovación de su servico de recogida de la basura, con la adquisión de nuevos contenedores y maquinaria. La administración local invirtió 494.000 euros en esta actuación, y obtuvo una subvención de la Diputación de 200.000 euros, al incluir el proyecto en el plan PON 2030.

El nuevo servicio incluye el reparto de una nueva red de contenedores por todo el término municipal que consta de 122 unidades de contenedores amarillos, 122 contenedores azules y 50 contenedores marrón para la fracción orgánica. Además, el Ayuntamiento adquirió también dos nuevos vehículos recolectores, uno equipado con un mecanismo compactador de residuos y otro para ejercer la función de satélite, así como una unidad móvil para lavar contenedores.

Asimismo, Ribadumia pone en marcha un proyecto piloto que consiste en el reparto de colectores individuales en hogares de las parroquias de Barrantes y Sisán para fomentar la separación de residuos en origen.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López visitó este miércoles la localidad, y se entrevistó con el alcalde, David Castro. El presidente provincial puso en valor «el compromiso por el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la mejora de servicios fundamentales como la recogida de la basura que comparten la Diputación y el Ayuntamiento de Ribadumia».

«El Ayuntamiento de Ribadumia enfocó este programa de la Diputación hacia un área que no es común. Es más habitual hacer grandes obras como humanizaciones, pero el compromiso con el medio ambiente es algo que se está demostrando en Ribadumia, que es ejemplo por la buena gestión del alcalde y su equipo», valoró el mandatario provincial.

«La recogida de basura es un servicio esencial, que marca la calidad de vida en un municipio y que es clave para el cuidado del medio ambiente; pero también es un servicio que requiere gestión e inversiones», apuntaron desde la institución provincial.

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«Quiero felicitar al alcalde y su equipo por esta apuesta, por la visión de futuro, por recoger las necesidades de los vecinos y por el compromiso con el medio ambiente», concluyó Luis López en su visita a Ribadumia.