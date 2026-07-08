O Salnés esquiva este año la mayoría de las ITV de tractores en vendimias

La mayoría de los viticultores de O Salnés no tendrán que estar preocupados este año por la posibilidad de que les coincida la revisión técnica de sus tractores con la vendimia de albariño. Y es que según los calendarios de la unidades móviles de inspección que ha hecho públicos la empresa concesionaria, la mayoría de las visitas se producirán o bien a mediados de agosto o bien desde mediados de septiembre. La excepción es el municipio de Meaño, ya que las visitas de la unidad móvil se producirán entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, es decir, en plena recolección.

En los últimos años, numerosos viticultores arousanos se quejaron porque la concesionaria de las ITV en Galicia, SyCitv, programaba las visitas de sus unidades móviles en las semanas de la vendimia, que son periodos de mucho trabajo para los productores.

Este año, sin embargo, la empresa ha modificado ligeramente las previsiones, al menos las publicadas hasta la fecha. Los peor parados serán los que quieran pasar la ITV en Meaño, puesto que en este municipio las revisiones serán entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre.

Si se mantienen las actuales condiciones meteorológicas, marcadas por el tiempo seco y soleado, es muy probable que esas fechas coincidan precisamente con el grueso de la vendimia.

Han tenido más suerte los propietarios de tractores que quieran pasar la ITV en Cambados, ya que la unidad móvil acudirá a esta localidad desde el 8 de octubre, cuando la cosecha ya estará finalizada. Lo mismo ocurre en Sanxenxo, ya que las inspecciones serán a finales de septiembre.

En Meis, la unidad móvil de vehículos agrícolas estará a partir del 14 de septiembre, por lo que en este caso sí es probable que coincida con alguna jornada de vendimia. Pero, en todo caso, también cabe la posibilidad de pedir cita para el día 21. En Vilanova, por su parte, la primera fecha hábil es el 19 de agosto, cuando la vendimia todavía no habrá empezado, y la unidad móvil estará hasta el 26 de ese mismo mes.

En Ribadumia, donde el Concello se quejó en su día precisamente de las fechas marcadas por la empresa, han estado realizando inspecciones durante este mes de junio. El calendario de SyCitv incluye también visitas a Valga a principios de agosto, a O Grove en octubre y a Catoira a mediados de octubre, pero estos tres Concellos tienen poco viñedo.

Lugares de inspección

Los viticultores ya tienen a su disposición el calendario completo, en el que se especifican las fechas y horarios, así como el lugar donde se realizarán las inspecciones y los teléfonos a los que hay que llamar para pedir cita.

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En el caso de Cambados, habrá revisiones de agrícolas en el parque de O Sineiro (Vilariño); en Catoira serán en la explanada de la iglesia de Dimo; en Meaño, en el área recreativa de Xil; en Meis, en el Campo da Feira de Mosteiro y junto al albergue de Armenteira; en O Grove, en Raeiros; en Ribadumia, junto a la casa da cultura y el punto limpio; y en Vilanova, serán junto a la capilla de Tremoedo.