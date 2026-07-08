Un incendio en una carpintería naval de O Grove amenaza el monte

Pasada la una de la mañana de este miércoles, los servicios de emergencias fueron alertados por un incendio en una carpintería naval de As Bizocas (San Vicente do Mar, O Grove).

El fuego causó daños muy importantes en la nave, pero además existió el riesgo de que las llamas se propagasen al monte situado en las inmediaciones, por lo que también se movilizaron los equipos de extinción de la Consellería de Medio Rural.

El incendio se produjo en una nave de bloques dedicada a la fabricación de diferentes tipos de embarcaciones de fibra.

El aviso se produjo sobre la una de la mañana, y en un primer momento los alertantes no podían precisar dónde era el incendio, por lo que se desconocía si se trataba de un fuego urbano, como acabó siendo, o uno forestal.

El operativo se prolongó durante unas cinco horas, hasta las 6 de la mañana

En un momento dado las llamas alcanzaron tal envergadura que eran visibles desde varios puntos de San Vicente.

A la llegada de los servicios de extinción ya poco se podía hacer por la nave, por lo que centraron su trabajo en evitar que el fuego causase se propagase a la empresa vecina o que se extendiese al monte.

El incendio destruyó la maquinaria y el material que se almacenaban en el taller (en ese momento no había embarcación alguna en el interior), y también causó el derrumbamiento de parte de la cubierta. Del mismo modo, la central del 112 Galicia señala que el humo causó algunos daños de menor entidad en la empresa colindante, dedicada a la carpintería de aluminio.

El operativo se prolongó hasta pasadas las 6 de la mañana, y congregó a los servicios de emergencias de O Grove y Sanxenxo, así como a los Bombeiros del parque de Ribadumia y a sendas dotaciones de la Guardia Civil y de la Consellería de Medio Rural. Se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas del suceso.

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Estos días, la comarca está en riesgo moderado de incendio forestal, pero en cualquier caso hay que mantener las precauciones en los espacios naturales, tanto para evitar provocar un fuego como para no exponerse al riesgo de verse atrapado en el monte.