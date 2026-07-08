A Illa refuerza con material oficial a sus gimnastas locales

El Concello de A Illa de Arousa acaba de hacer efectiva la compra de un nuevo tapiz oficial de gimnasia rítmica para el club Ximnasia Arousa. La adquisición supone una inversión de 6.800 euros, asumida íntegramente con fondos municipales, y permitirá al club disponer de un material adaptado a las exigencias reglamentarias de la disciplina.

El nuevo tapiz cumple con las medidas oficiales de competición, por lo que las gimnastas podrán entrenar y preparar sus citas deportivas en condiciones adecuadas. El Concello explica que este equipamiento viene a sustituir al anterior, que presentaba ya un evidente desgaste después de años de uso intensivo por parte del club.

El alcalde, Luis Arosa García, mostró su satisfacción por esta nueva aportación al deporte local y subrayó que el gobierno municipal seguirá trabajando para dotar a los clubes de los medios necesarios. «Desde el Concello vamos a seguir apostando por poner a disposición de nuestros clubes y deportistas los recursos precisos para que puedan desarrollar su actividad con las máximas garantías», señaló.

El regidor incidió además en el peso que la gimnasia rítmica tiene en A Illa y recordó que detrás de los éxitos de las deportistas también debe existir una apuesta por mejorar los medios materiales. Arosa agradeció el trabajo del concejal de Deportes, Manuel Poza, por su implicación en la gestión de esta y otras demandas del tejido deportivo local.

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El Concello destacó asimismo la labor que Ximnasia Arousa viene realizando en la formación y proyección de sus gimnastas, y reafirmó su compromiso de seguir apoyando futuras iniciativas del club.