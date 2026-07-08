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A Illa

Los empresarios isleños aportan 3.250 euros a las fiestas del Carmen

La localidad celebra sus festejos entre el 16 y el 18 de julio

Miembros de la asociación de empresarios y de la comisión de fiestas.

Miembros de la asociación de empresarios y de la comisión de fiestas. / FdV

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A.M.

A Illa

La Asociación de Empresarios de A Illa ha realizado una nueva aportación económica a las fiestas del Carmen. En concreto, el colectivo de comerciantes ha donado 2.000 euros de fondos propios, que se suman a los 1.250 que ya había entregado previamente a la comisión, totalizando así una aportación de 3.250 euros.

El presidente de los empresarios, Amancio Gondar, resaltó que «las fiestas del Carmen son mucho más que una celebración, forman parte de nuestra identidad colectiva y representan una oportunidad para dinamizar la economía local».

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El presidente de la comisión, Miguel Romai, apuntó a su vez que «la colaboración de la Asociación de Empresarios es fundamental para hacer posible unas fiestas de calidad». A Illa celebrará el Carmen del 16 al 18 de julio. El día grande es el sábado 18, con la salida de la procesión marítima.

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