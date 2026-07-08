Los ecologistas denuncian la presencia de motos de agua en el río Umia

El Colectivo Ecoloxista do Salnés denuncia la presencia de motos de agua en el curso bajo del río Umia, con las consecuencias negativas que esto puede tener para la fauna silvestre y la calidad del agua. La entidad acompaña su comunicado con un vídeo en el que se observa una moto acuática con dos tripulantes, navegando por el río.

La entidad recuerda que la navegación de embarcaciones recreativas a motor está prohibida con carácter general en los ríos, así como en humedales y marismas. El Colectivo, además, apunta que, «la parte final del río Umia no es un espacio cualquiera», y que forma parte de la Rede Natura 2000, está incluida en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y está declarada Zona de Especial Protección para las Aves.

Los ecologistas piden a la administración que refuerce la información sobre los usuarios de embarcaciones recreativas, así como la vigilancia del espacio natural, para evitar daños en unos ecosistemas muy frágiles, y de los que dependen gran número de aves.

«El ruido generado por los motores provoca molestias continuadas a la fauna silvestre, especialmente a las aves que utilizan el estuario para alimentarse, descansar o reproducirse».

«Las perturbaciones reiteradas pueden provocar el abandono de zonas de alimentación, incrementar el gasto energético de las aves y reducir el éxito reproductor de las especies más sensibles», añaden.

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Los denunciantes también advierten de la posibilidad de que haya pequeños vertidos de combustible o aceites, y aseguran que el movimiento de las hélices remueve los sedimentos del fondo, aumentando la turbidez del agua.