Concello y Zona Aberta pactan más zona azul y suavizan las restricciones

Las quejas formuladas en los últimos días por comerciantes y hosteleros de la avenida de A Mariña y de otras calles del centro de Vilagarcía han encontrado finalmente respuesta en el Concello. Tras la polémica generada por la implantación de las nuevas zonas de estacionamiento de corta duración, el gobierno local y la asociación Zona Aberta alcanzaron este miércoles un acuerdo para introducir cambios en el modelo previsto, ampliando la presencia de la zona azul y flexibilizando las restricciones inicialmente planteadas.

El pacto fue alcanzado durante una reunión de trabajo en la que participaron, por parte del Concello, la portavoz del gobierno, Tania García, y el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou. En representación del comercio asistieron la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, la gerente de la asociación y una integrante de la directiva. El objetivo del encuentro era analizar el impacto de las nuevas medidas de movilidad sobre la actividad económica y buscar fórmulas que compatibilicen la necesaria rotación del aparcamiento con las necesidades reales de clientes, comerciantes y hosteleros.

El principal cambio afecta precisamente a la avenida de A Mariña, donde días atrás numerosos establecimientos habían mostrado públicamente su desacuerdo con la creación de plazas de estacionamiento de muy corta duración. Los negocios de A Mariña, Rúa do Río, Romero Ortiz y Méndez Núñez defendían que limitar el tiempo de permanencia supondría un obstáculo para quienes acuden al centro a comprar, consumir o realizar gestiones, especialmente para los clientes procedentes de otros municipios de la comarca.

Aquellas reivindicaciones reclamaban, entre otras cuestiones, ampliar el tiempo disponible o sustituir el nuevo sistema por una regulación mediante zona azul de noventa minutos, una fórmula que consideraban mucho más compatible con la actividad comercial y hostelera. El mensaje trasladado al Concello fue unánime: favorecer la rotación sí, pero sin expulsar a la clientela del centro urbano.

Se duplicará a 30 la restricción prevista inicialmente de 15 minutos / Iñaki Abella

Ese planteamiento ha sido parcialmente asumido por el gobierno municipal. Concello y Zona Aberta acordaron extender la zona azul a nuevos espacios del centro, comenzando por la avenida de A Mariña. La regulación afectará al margen situado junto al parque Miguel Hernández y al tramo del lado opuesto más próximo a la rotonda del Ramal. Como ocurre en el resto de calles reguladas, los conductores dispondrán de un máximo de 90 minutos gratuitos durante el horario comercial mediante el uso del disco horario, mientras que por las noches y los días festivos no existirán limitaciones.

Paralelamente, las nuevas áreas de servicio creadas en el margen opuesto de la avenida también experimentarán modificaciones. Tras escuchar las observaciones realizadas por comerciantes y usuarios, Concello y Zona Aberta acordaron ampliar el tiempo máximo de permanencia hasta los 30 minutos, duplicando así el planteamiento inicial. Estas plazas estarán destinadas a gestiones rápidas, reparto de mercancías, cargas y descargas, recogida de pedidos o compras de corta duración, funcionando de manera ininterrumpida entre las 8.00 y las 20.00 horas.

Desde Zona Aberta consideran que esta combinación entre zona azul y áreas de servicio permitirá mejorar la rotación de vehículos sin perjudicar la actividad económica. La asociación entiende que los noventa minutos ofrecen margen suficiente para realizar compras o consumir en los establecimientos, mientras que las plazas de treinta minutos facilitarán el acceso a quienes solo necesitan realizar un recado rápido.

El Concello recuerda, además, que quienes precisen estacionamientos prolongados disponen de la red de aparcamientos disuasorios habilitados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como Ravella, Os Duráns, Marxión, Fexdega, Finca Douro, Concha o Carril. A ello se sumará el futuro convenio con Zona Aberta para bonificar los primeros 90 minutos de utilización del parking municipal de Xoán XXIII por parte de la clientela de los establecimientos adheridos, tiempo que podrá alcanzar las tres horas en el caso de vehículos matriculados en Vilagarcía.

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El gobierno local enmarca todas estas actuaciones dentro de la estrategia de movilidad sostenible VaiCar!, inspirada en las directrices europeas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Zona Aberta también supone un reconocimiento implícito de la importancia del diálogo con el tejido comercial. Las demandas trasladadas durante los últimos días han servido para introducir ajustes relevantes en una regulación que aspira a mejorar la movilidad sin perder de vista las necesidades del comercio, la hostelería y los miles de usuarios que cada jornada acuden al centro de Vilagarcía.