Urgencias médicas
El BNG convoca una protesta en Vilagarcía por la marcha de la UVI móvil
La concentración es el sábado a las 11 de la mañana, en la plaza de Galicia
A.M.
El Bloque Nacionalista Galego convoca para este sábado una concentración en Vilagarcía para solicitar al 061 que devuelva la ambulancia medicalizada a su sede habitual en el Hospital do Salnés. La movilización es a las 11 de la mañana, en la plaza de Galicia, y se realiza bajo el lema «Coa nosa saúde non se xoga».
La postura del BNG es que la ambulancia medicalizada tiene que estar todo el año en su sede habitual, que es el Hospital do Salnés, y que en los meses de julio y agosto hay que poner una segunda UVI móvil para las urgencias de Sanxenxo y O Grove.
Los nacionalistas invitan a todos los ciudadanos a sumarse a esta concentración, pues sostienen que con el traslado actual, «queda desprotegida buena parte de la población de O Salnés». El Bloque asegura que esta semana ya se produjeron tres urgencias mal atendidas, según ellos.
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