Vilanova se adentra en la trascendencia de Valle en las aulas

El curso de verano 2026 de la V edición del Festival de Teatro FestiValle comenzó en la iglesia de A Pastoriza centrado en la influencia de Valle-Inclán en las aulas. El curso adquiere este año un carácter más oficial al estar homologado por la Xunta de Galicia, por lo que contó con más de una veintena de asistentes. La mañana comenzó con la intervención de Begoña Ferreiro y Digo Abarca, directora y exdirector respectivamente del IES Faro das Lúas (Vilanova de Arousa) dando cuenta del proyecto desarrollado desde el centro para integrar a Valle-Inclán en Vilanova a través de la impresión en 3 D de elementos que se convirtieron en un plano interactivo de la localidad convirtiéndose en capítulos interconectados. «Así el alumnado aprendió a leer a Valle-Inclán de otro modo, ya que crearon unos códigos QR, que llevaban una audioguía que permiten recorren la vida del autor. Todo esto significó la implicación de los alumnos con el uso de las nuevas tecnologías aplicando, así como un salto de calidad metodológico en el que los estudiantes abandonaron el rol de consumidores pasivos para ser elementos activos creando productos culturales universales», explicaron.

En su intervención recordaron la importancia de que el mundo educativo trascienda la memorización y se transforme «del mismo modo que Valle-Inclán relató que los espejos devolvían imágenes diversas las aulas deben ofrecer espejos y lentes que impulsen el pensamiento crítico, la sensibilidad y libertad».

La mañana continuó con la participación de la profesora de Lengua y Literatura en el IES A Basella de Vilanova que con su ponencia «Lectura e interpretación de textos valleinclanianos en las aulas de secundaria: propuestas didácticas», a través de la que realizó una introducción a Valle-Inclán a través de retratos y autorretratos y después otras propuestas centradas en obras como «La cabeza del dragón»; «El miedo» y otras experiencias inspiradoras centradas en la acotación de su teatro. Por su parte Salvador Calderón de Anta, de la Universidad de Sevilla, desarrolló la propuesta de la lectura de la antología literaria: «Jardín umbrío complementada con una investigación de las tradiciones culturales de la ría de Arousa y la posterior visita a los museos de Valle-Inclán en Vilanova y A Pobra do Caramiñal».

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La jornada se cerró con Silvia Ozores, que abordó la Galicia de Valle-Inclán y una propuesta de como trabajar los textos del vilanovés en la asignatura de gallego. En lo que respecta a las obras de teatro, «Bodas de sangre» registró un aforo completo y «Noche» está cerca de conseguirlo para la jornada de este miércoles.