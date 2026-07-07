Vilagarcía habilita zonas de servicio para estacionamientos de corta duración en A Mariña y Doutor Tourón

El Ayuntamiento de Vilagarcía está habilitando zonas de servicio para facilitar los estacionamientos de corta duración en uno de las márgenes de la avenida de A Mariña y en otro de un tramo de Doutor Tourón (entre la Plaza de España y la calle Maruja Mallo). Este espacio podrá ser utilizado por cualquier usuario para hacer gestiones, recados, tareas de carga y descarga o entregas de paquetes.

Dado el objetivo de la medida, el tiempo máximo del estacionamiento será de 15 minutos. El sistema funcionará en días laborables, en horario de 8.00 a 13.30 horas, y de 16.00 a 21.00 horas. Los días festivos, por la noche y fuera de los horarios establecidos se podrá aparcar libremente.

«La implantación de las zonas de servicio no es algo nuevo. De hecho, la medida ya estaba operativa y funcionaba con buenos resultados en la avenida Juan Carlos I, en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución», apuntan desde Ravella en un comunicado.

Señalización vial

Los trabajos están incluidos en el plan de pintado y señalización viaria que se está ejecutando desde hace unas semanas y en los que el Ayuntamiento invierte 34.500 euros.

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Las calles en las que se va a actuar son aquellas en las que las marcas de circulación presentan escasa visibilidad debido al desgaste, como son las del Hospital del Salnés, Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, avenida de A Mariña, Arzobispo Xelmírez, Gumersindo Nartallo, Cervantes, Arapiles, Independencia, Padre Feijóo, Limoeiro y la urbanización de O Rial.