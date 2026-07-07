Valle regresa a Vilanova con «La cabeza del Bautista»

La V edición del festival de teatro FestiValle comenzó ayer con la representación de «La cabeza del Bautista» a cargo de la compañía Tribueñe, un espectáculo que llenó el Auditorio que lleva el nombre del escritor. Entre los que se encontraban entre el público estaban el director artístico del "Festival de Teatro Festivalle 2026", José Luis Méndez Romeu; el presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago; el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán; el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenxo y los deputados provinciales Jorge Cubela y Javier Tourís.

Sobre el escenario Juan Matute se convirtió en Don Igi, Rocío Osuna en La pepona, Miguel Pérez Múiños en El Jándalo y Pablo Mújica en Valerio el Pajarito. Los mozos fueron interpretados por Chelo Vivares, Jose Manuel Ramos y Pablo Mújica; mientras que las mozas cobraron vida a través de Candelaria de la Sera, Virginia Hernández y Matilde Juárez. Todos ellos bajo la dirección de Irina Kouberskaya que recuerda que en «La cabeza del Bautista»: «Desde el relato bíblico Valle-Inclán salpica el texto de eco con los que los personajes evidencias sus miserias dentro del sórdido ambiente del pueblo».

La misma compañía será la protagonista del título de hoy: «Bodas de sangre», de Federico García Lorca, para la que quedan apenas cinco entradas a la venta en ataquilla.com. Será a las 20 horas, también en el Auditorio Valle-Inclán.

Hoy también dará comienzo el curso de verano «Valle-Inclán en las aulas» y en una edición de especial interés para el profesorado de Secundaria y Bachillerato. Este será el primer año que la asistencia estará homologada, con una certificación de 20 horas, incluidas 5 no presenciales, avaladas con una asistencia al 85% de las actividades del programa y con el diseño de una actividad interdisciplinar o situación de aprendizaje relacionada con la vida u obra de Valle-Inclán, para cualquier materia de ESO o Bachillerato.

A las 10.00 horas la antigua iglesia de A Pastoriza volverá a abrir sus puertas a Valle Inclán a través de este curso de verano que comenzará con la jornada en torno a las experiencias de los docentes que han llevado al autor a las aulas, así como la capacidad de adaptación de su obra y su vida al ámbito educativo. La jornada finalizará con una visita guiada por la Casa Museo de Valle-Inclán.

El Audirtorio Valle-Inclán se llenó para asistir a la primera obra del Festivalle. / Pedro Mina

Mañana llega «Noche», de Alejandro Sawa, coproducción de la compañía Micomicón y Teatro Español. Mariano Llorente es el responsable de la adaptación y dirección de esta novela firmada por el autor que inspiró a Valle- Inclán para construir su icónico y eterno Max Estrella de «Luces de Bohemia».

La programación del FestiValle se completará con la proyección gratuita de «Tirano Banderas», en el Auditorio Valle-Inclán el jueves, 9 de julio. Una película dirigida en 1993 por Luis García Sánchez e interpretado por Ana Belén, recientemente premiada con el galardón Mari Gaila de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán por este papel. Además en la película aparecen Gina María Volonté, Fernando Guillén, Juan Diego y Javier Gurruchaga.

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El FestiValle da la posibilidad al espectador de disfrutar de cinco días llenos de arte y de Vilanova de Arousa, una población en la que se suman numerosos atractivos de ocio dando a estos días un sentido único. La cita con la cultura que se desarrolla desde hace cinco años en Vilanova de Arousa, en torno a la figura de Valle- Inclán, se ha convertido en un referente para público y artistas al ser la única de estas características que se realiza en España. Las cinco ediciones han destacado por el éxito de participación que registran, lo que indica la actualidad que siguen mostrando gran parte de los textos escritos por el autor vilanovés en su día