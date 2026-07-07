Tres agrupaciones darán vida al V Festival de Bandas

Ribadumia volverá a convertirse este sábado en punto de encuentro para la música de banda con la celebración del V Festival de Bandas de Música, una cita organizada por la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia y que reunirá en el auditorio municipal a tres formaciones. El concierto comenzará a las 20.00 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

El Salón de Plenos del Concello acogió la presentación oficial de esta quinta edición, en un acto en el que participaron el alcalde, David Castro, miembros del gobierno local y representantes de la agrupación anfitriona. Todos coincidieron en subrayar la importancia de mantener vivo un festival que contribuye a promover la música de banda, favorece el encuentro entre agrupaciones y refuerza el tejido asociativo y cultural del municipio.

Acompañando a la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia estarán la Banda de Música de Arca y la Banda de Música Municipal de Agolada, que completarán un programa pensado para acercar al público un repertorio diverso y poner en valor el trabajo que desarrollan estas formaciones durante todo el año. La cita permitirá reunir sobre el mismo escenario a músicos de diferentes procedencias en una jornada concebida como espacio de convivencia y difusión cultural.

Durante la presentación, David Castro también quiso reconocer el talento del joven ribadumiense Mateo Varela Sineiro, autor del cartel anunciador del festival, al que agradeció su colaboración con una iniciativa que ya se consolida dentro de la programación cultural local.

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Desde el Concello animan a vecinos y visitantes a asistir al auditorio y disfrutar de una propuesta que, año tras año, gana presencia como escaparate de la música de banda en Ribadumia.