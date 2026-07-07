Feria
NaturCambados, el mercado que apuesta por la vida sana
La iniciativa se extenderá durante tres jornadas en el paseo cambadés de A Calzada
Serán tres jornadas, las que van del viernes al domingo, en el que el paseo de A Calzada de Cambados se trasladará en un lugar en el que se podrán adquirir productos de proximidad para seguir una vida sana y ejercer un consumo saludable. La feria Naturcambados alcanza la tercera edición ofreciendo todo tipo de productos de proximidad, pero también actividades tendentes a mejorar la calidad de vida de los asistentes.
La primera jornada será el próximo viernes y, además de los puestos de venta, los asistentes podrán escuchar un concierto y una clase de Handpan o participar en una meditación guiada con Viaxe de Son, por Rafael Tubío. También habrá momento para una charla sobre compostaje que impartirá el Mestre Composteiro de Cambados.
El sábado, la feria ofrece la posibilidad de realizar una ruta de senderismo por Cambados, a lo que se suma la relajación con meditación post-andaina. Durante la jornada también se presentará y habrá una demostración de la terapia con Antena de Lecher. El domingo será el momento del cierre, pero antes, A Calzada acogerá una clase Handpan, un taller de hipnosis y autohipnosis, otro de creación de arte reciclado y el gran sorteo de una cesta. La propuesta cerrará sus puertas a las 22.00 horas.
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