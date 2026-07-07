NaturCambados, el mercado que apuesta por la vida sana

Serán tres jornadas, las que van del viernes al domingo, en el que el paseo de A Calzada de Cambados se trasladará en un lugar en el que se podrán adquirir productos de proximidad para seguir una vida sana y ejercer un consumo saludable. La feria Naturcambados alcanza la tercera edición ofreciendo todo tipo de productos de proximidad, pero también actividades tendentes a mejorar la calidad de vida de los asistentes.

La primera jornada será el próximo viernes y, además de los puestos de venta, los asistentes podrán escuchar un concierto y una clase de Handpan o participar en una meditación guiada con Viaxe de Son, por Rafael Tubío. También habrá momento para una charla sobre compostaje que impartirá el Mestre Composteiro de Cambados.

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El sábado, la feria ofrece la posibilidad de realizar una ruta de senderismo por Cambados, a lo que se suma la relajación con meditación post-andaina. Durante la jornada también se presentará y habrá una demostración de la terapia con Antena de Lecher. El domingo será el momento del cierre, pero antes, A Calzada acogerá una clase Handpan, un taller de hipnosis y autohipnosis, otro de creación de arte reciclado y el gran sorteo de una cesta. La propuesta cerrará sus puertas a las 22.00 horas.